Heißer Test endet mit Punkteteilung

Dirk Schaal

Joachimsthal (MOZ) In einem Testspiel auf diese kommende Fußballsaison trennten sich der Landesklassenvertreter FSV Schorfheide Joachimsthal und die SG Finow/Lichterfelde, die auf eigenen Wunsch von der Kreisoberliga in die 1. Kreisklasse Ost abstieg, 1:1 unentschieden. Trotz brütender Hitze entwickelte sich eine ganz ansehnliche Partie, bei der die unterklassige Mannschaft eine gute Leistung ablieferte.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Moritz Fedder, Neuzugang vom Energie-Cottbus-Nachwuchs, Joachimsthal nach 68 Minuten in Führung. Erst spät glichen die Gäste durch Kenny Fischer aus (88.).

„Ich denke, ich kann mit dieser Leistung ganz zufrieden sein. Auch wenn man bedenkt, dass noch vier Spieler wegen Urlaub oder Verletzung gefehlt haben, die auch in der Stammelf eine gute Rolle spielen könnten“, resümierte der neue SG-Trainer Maik Redlich, der den auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen Coach Oliver Touhsaint ab dieser Saison beerbt.

Auch die Joachimsthaler scheinen mit der Vorbereitung bisher sehr zufrieden zu sein. „Wir wollen unsere jungen neu gekommenen Spieler so schnell wie möglich in das Mannschaftsgefüge integrieren. Ich denke, da sind wir auf einem guten Weg“, bemerkte der Vereinsvorsitzende der Schorfheider, Daniel Schneider. Darin sieht er auch die Hauptaufgabe für die kommende Saison. „Unser Durchschnittsalter lag bei über 30 Jahren. Da mussten wir unbedingt unser Team verjüngen und dies ist nun der Umbruch, der in dieser Saison im Vordergrund unserer Bemühungen steht“, fügte Schneider hinzu. Trotzdem orientiert sich die Schorfheider Zielstellung in der oberen Tabellenhälfte.