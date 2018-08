Zwei Tage Spitzen-Handball

Edgar Nemschok

(MOZ) Altlandsberg. In Altlandsberg wird seit Wochen der erste große Höhepunkt der neuen Saison vorbereitet. Die nunmehr 61. Auflage des Erwin-Benke-Turniers um den Erlengrund-Cup steht auf dem Programm. Wieder haben sich namhafte Mannschaften des Frauen-Handballs angesagt. Der MTV Altlandsberg hat die Füchse Berlin, DHC Slavia Prag, den SC Markranstädt, Frankfurter HC sowie GC Amictia Zürich zu Gast.

Gespielt wird an zwei Tagen in der Altlandsberger Erlengrund-Halle. In der Vorrunde werden zweimal 25 Minuten, am Finaltag zweimal 20 Minuten gespielt. Am Ende des Turniers, dann am Sonntagnachmittag, werden zusätzlich die beste Spielerin, die beste Torhüterin und die erfolgreichste Werferin gekürt.

Noch mal aufpoliert hat André Witkowski, Vorsitzender des MTV, den Pokal. Den hatte im Vergangenen Jahr die dänische Mannschaft von Sønderjysk Elitesport A/S gewonnen. Die Frauen aus Dänemark kommen in diesem Jahr allerdings nicht nach Altlandsberg, so dass es garantiert einen neuen Titelträger geben wird.

Das Turnier ist für alle Teilnehmer in der Vorbereitung so etwas wie eine Standortbestimmung. Der MTV wird seinen Fans die neue Mannschaft, die dann in der 3. Liga spielt, präsentieren.

Turniereröffnung am Sonnabend ist um 11.30 Uhr. Im Eröffnungsspiel stehen sich dann die Füchse Berlin und der DHC Slavia Prag gegenüber. Im Anschluss spielt der MTV gegen den SC Markranstädt. Spielbeginn ist 12.50 Uhr. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr. Der Anwurf für das Finalspiel ist für 15 Uhr vorgesehen, anschließend erfolgt die Siegerehrung.