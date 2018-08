King Krümel springt zum Sieg

Edgar Nemschok

(MOZ) Waldesruh. Drei Tage stand der kleine Hoppegartener Ortsteil Waldesruh im Interesse der Pferdesportler. Nicht nur Reiter aus der Region kamen. Die weiteste Anreise hatten dabei Turnier-Reiter aus Sachsen. Die erfolgreichste Teilnehmerin des ganzen Wochenendes war die Jüngste: Wencke Bogisch.

Auch wenn es in diesem Jahr keine Wertungen zur Kreismeisterschaft oder für die Serie um den Sparkassen-Oderland-Cup gab, die Waldesruher hatten ihrem Turnier erneut einen sehr schönen Rahmen gegeben. Im Vorfeld wurde vom gastgebenden Reitsportzentrum Waldesruh eine Menge bewegt. So wurde viel am Geläuf gearbeitet und auch am Rande der Plätze für das Springen bzw. die Dressur gab es einige Neuerungen.

„Alles ist in diesem Jahr ein wenig kleiner“, sagte Gabriela Lyck-Piehl, „was aber nicht heißt, weniger interessant.“ Die große Hitze machte alles ein wenig schwieriger und so kamen auch nicht ganz so viele Besucher wie in den Vorjahren. „Aber alle aus unserem Verein haben sehr fleißig mitgeholfen und dabei eine Menge Schweißtropfen fließen lassen.“

Ein echter Höhepunkt im Turnier war das Springen der Klasse M. Für das Stechen hatten sich nur zwei Reiter qualifiziert. Und so wurde diese Entscheidung um den Großen Preis von Waldesruh zu einer reinen Familiensache. Philipp Lyck-John und Wolfgang Piehl trafen im Stechen aufeinander.

Zunächst ging der erfahrene Wolfgang Piehl auf den vom Sachsen Sven Jäger gebauten Parcours. Er musste vorlegen, was hieß, eine schnelle Zeit und natürlich einen Ritt möglichst ohne Fehler bewältigen. Alles sah gut aus. Dann fiel aber doch eine Stange. Vier Fehlerpunkte und eine Zeit von 44.80 Sekunden.

Philipp Lyck-John konnte seinen Ritt also ein wenig entspannter angehen. Nur eben einen Fehler durfte er sich nicht erlauben. Machte er auch nicht und wurde schließlich Sieger. Gabriela Lyck-Piehl stand am Rande und drückte beiden die Daumen. „Da, beide sind fast die gleiche Zeit geritten“, freute sie sich und übergab als Veranstalterin dann auch die Schleifen in der direkt folgenden Siegerehrung. „Männer, das hat mir Spaß gemacht“, freute sie sich beim gemeinsamen Foto vor der Sponsorentafel.

Die erfolgreichste Reiterin des ganzen Wochenendes war mit Wencke Annabel Bogisch die jüngste Teilnehmerin im Turnier. Für sie gab es zwei goldene Schleifen mit ihrem Pferd Lawinia. Die erst Zehnjährige freute sich riesig. Sie kommt vom Reitsportzentrum Waldesruh und gilt als ein großes Talent im Reitsport. In der E-Dressur gewann sie, wie auch im Reiterwettbewerb (Schritt – Trab – Galopp). „Lawinia ist ein ganz liebes Pferd“, sagte die junge Reiterin nach dem Wettkampf. Das Pferd ist 14 Jahre und in der Dressur aufmerksam und wirklich gut zu reiten. Es ab keine Probleme. Wencke Annabel Bogisch bekam Höchstnoten auch von den Kampfrichtern. Diese kamen in diesem Jahr ebenfalls aus Sachsen. Simone Borke und Andreas Keck vertraten sozusagen den Landesverband Sachsen. Dazu kam Thomas Kriwens vom Landesverband Berlin/Brandenburg. Alle drei zeigten sich begeistert vom ganzen Flair in Waldesruh. „Diese kleinen Vereine geben sich immer sehr viel Mühe. Das kann man gar nicht genug würdigen“, sagten sie übereinstimmend.

Den kompletten Familienerfolg der Gastgeber vermasselte ein wenig Jeannine Ulbich vom Ländlichen RV Lübars. Sie gewann mit ihrem Pferd King Krümel, das allgemein als das Pferd mit dem originellsten Namen gekürt wurde, die Dresssur der Klasse L vor Gabriela Lyck-Piehl. Auch in der etwas höher dotierten Klasse M konnte die Gastgeberin nicht gewinnen. Mareen Herter vom RFV Altranft mit Shiras Samsara schnappte ihr den Sieg ganz knapp vor der Nase weg. Gabriela Lyck-Piehl ritt in dieser Prüfung Urona. „Wichtig ist, dass alle zufrieden waren und mit einem guten Gefühl nach Hause fahren. Ich freue mich in diesem Jahr auch über einen zweiten Platz“, sagte Gabriela Lyck-Piehl.