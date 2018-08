Begehrte Meisterklasse

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) 20 Sängerinnen und Sänger aus zehn Ländern beteiligen sich am Internationalen Opernkurs in Beeskow. Die Meisterklasse ist für angehende Opernsänger attraktiv, da sie mit einer Gala, einem Auftritt mit großem Orchester, endet.

Den Sängernachwuchs vor allem aus Osteuropa zu fördern, das hatte sich das Projekt Oper Oder-Spree einst auf die Fahnen geschrieben. Auch deshalb kommen noch heute viele der Teilnehmer aus den baltischen Staaten, aus Serbien, Slowenien und Montenegro. Doch die Meisterklasse ist breiter aufgestellt. Sarah Horn aus den USA ist dabei, Alejo Ruiz Dominguez stammt aus Argentinien. Mit Franziska Weber ist wieder eine junge Frau aus Österreich in Beeskow zu Gast.

Snezana Nena Brzakovic fordert junge Sänger auf, sich um die Teilnahme zu bewerben, wählt am Ende die Teilnehmer aus dem Bewerberfeld mit aus. Die künstlerische Leiterin des Opernkurses ist seit 2015 Stimmbildnerin an der Staatsoper Berlin, unterrichtete zuvor an der Musikhochschule Hanns Eisler.

Ihren ersten Auftritt haben die Sänger bereits absolviert. Für den Liederabend begannen die Vorbereitungen bereits in der Heimat. Im Seminar in der vergangenen Woche sorgten Gesangslehrer und Korrepetitoren für den Feinschliff. Es hat sich gelohnt, trotz der brütenden Hitze war der Konzertsaal fast bis auf den letzten Platz besetzt. Besonders kräftigen Beifall bekam Stevan Karanac aus Serbien. Der junge Mann hat damit gute Chancen auf den Publikumspreis, der von der Stadt Beeskow ausgelobt wird und mit 500 Euro dotiert ist.

Verliehen wird dieser bei der Festlichen Operngala am 18. August auf der Burg. Dann werden die Sänger auf der Bühne vom Preußischen Kammerorchester in großer Besetzung begleitet. Zu hören sein werden Arien von Mozart bis Strauß, von Puccini bis Verdi. Neben dem Publikumspreis verleiht die Jury den Interpretationspreis der Sparkasse Oder-Spree sowie den vom Landkreis finanzierten Grand Prix.

Den hat im vergangenen Jahr Milica Lalosevic gewonnen. Die junge Frau gehörte damals zu den Stipendiaten des Opernkurses, zu jenen also, die keinen Teilnehmerbeitrag leisten mussten. Diese besondere Förderung kommt in diesem Jahr zehn Kursteilnehmern zugute. Da man aber nur einmal Stipendiat sein darf, hat Milica Lalosevic aus Montenegro das Preisgeld gespart, um in diesem Jahr wieder dabei zu sein.

Das große Interesse an dem Kurs kann Vinzenz Weissenburger gut verstehen. Diese Meisterklasse sei mit einer Dauer von drei Wochen wohl weltweit einmalig. Hinzu kämen neben dem Gesangsunterricht die Auftrittsmöglichkeiten. Die „Oper in der Scheune“ in dieser Woche gehört dazu. Dreimal wird das Programm vom Freitag bis zum Sonntag an der Ragower Mühle im Schlaubetal aufgeführt. Die abschließende Operngala in Beeskow wird einen Tag später im Kloster Neuzelle wiederholt.

In Neuzelle hat schon der andere Teil des Projektes Oper Oder-Spree für viel Furore gesorgt. Sechs Veranstaltungen des „Jedermann“ nach Hugo von Hofmannsthal hatte es dort gegeben, alle waren ausverkauft. „So eine Resonanz hatten wir noch nie“, zeigte sich Walter Ederer von der Stiftung Stift Neuzelle, die das Projekt gemeinsam mit der Burg Beeskow verantwortet, begeistert. Zum Ensemble, das den „Jedermann“ zur Aufführung brachte, gehörten auch ehemalige Teilnehmer des Gesangsseminars.

Ein anderer früherer Kursteilnehme ist in diesem Jahr als Gesangslehrer nach Beeskow zurückgekehrt. Deividas Staponkus hat 2007 den Interpretationspreis des Kurses gewonnen. Zweimal war er beim Sommerkurs dabei. Heute ist er Professor an der Litauischen Musik- und Theaterakademie.

Restkarten für „Oper in der Scheune“ am 10. und 11. August, 20 Uhr, und am 12. August, 16 Uhr, an der Ragower Mühle sowie für die Operngala am 18. August in Beeskow und am 19. August in Neuzelle, jeweils 20 Uhr, gibt es am Museumstresen der Burg Beeskow, im Internet unter www.operoderspree.de sowie an allen Reservix-Ticketverkaufsstellen.