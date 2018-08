Islamisten-Kinder im Fokus

Ellen Hasenkamp

Berlin (MOZ) Der Verfassungsschutz hat vor radikalisierten Kindern aus islamistischen Familien in Deutschland gewarnt. Die Sozialisation von Kindern durch ein islamistisches familiäres Umfeld sei besorgniserregend. Jetzt gibt es Überlegungen, die Altersgrenze von 14 Jahren für die Beobachtung abzusenken.

Der gescheiterte Versuch von „Deutschlands jüngstem Terrorverdächtigen“ schreckte Sicherheitsexperten, Politiker und Verfassungsschützer Ende 2016 auf. Ein Kind wollte einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen verüben. Der Fall gilt als Beispiel dafür, wie Kinder als Kämpfer missbraucht werden können. Der Einfluss kann von außen kommen, aber auch aus der eigenen Familie. Der Bundesverfassungsschutz warnt nun in einer Analyse vor den Gefahren durch Kinder, die in Deutschland in islamistischen Familien aufwachsen. Von Geburt an seien die Mädchen und Jungen dort einem „extremistischen Weltbild“ ausgesetzt, das sei „ein nicht unerhebliches Gefährdungspotenzial“, zitieren die Zeitungen der Funke-Mediengruppe aus dem Papier.

Die Verfassungsschützer gehen demnach von einer „niedrigen dreistelligen Zahl“ solcher Familien aus – mit mehreren 100 Kindern. Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen nannte die fortwährende dschihadistische Beeinflussung der Kinder „besorgniserregend und deshalb auch für den Verfassungsschutz eine Herausforderung in den nächsten Jahren“.

Von Innenexperten der Union kam daher die Forderung, die Beobachtung auch von Kindern unter 14 Jahren durch den Bundesverfassungsschutz zu erlauben. Das Mindestalter war erst 2016 von 16 auf 14 Jahre abgesenkt worden. Der CDU-Politiker Patrick Sensburg empfahl, die Vorschriften weiter zu lockern. Es gehe nicht um eine Kriminalisierung, „sondern um die Abwehr erheblicher Gefahren für unser Land“, sagte er.

Das Bundesinnenministerium zeigte sich grundsätzlich offen für weitere Schritte. Es gebe Anhaltspunkte für eine weitere Absenkung, sagte eine Sprecherin. Die „internen Überlegungen“ seien aber noch nicht abgeschlossen. Bei der Herabsetzung des Mindestalters geht es um die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Speicherung Verdächtiger im Nachrichtendienstlichen Informationssystem NADIS.

Die Grünen lehnten eine Beobachtung jüngerer Kinder dagegen strikt ab. Die Forderung sei „nicht nur rechtsstaatlich mehr als bedenklich, sondern geht auch an der Sache vorbei“, sagte Bundestags-Fraktionsvize Konstatin von Notz. Nötig seien stattdessen „mehr Präventionsarbeit“ sowie eine starke Kinder- und Jugendhilfe.

Für die Landesämter gelten teilweise abweichende Regeln. In Bayern beispielsweise werden in bestimmten Fällen auch jüngere Kinder beobachtet. Im Dezember hatte Maaßen bereits vor heimkehrenden Frauen und Kindern von Kämpfern der Terrormiliz IS gewarnt, die zurück nach Deutschland geschickt werden.