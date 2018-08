Karnevalisten vor Jubiläum

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) „33 Jahre rauf und runter, der WCC geht niemals unter“ – so lautet das Motto der Jubiläumskampagne des Wriezener Carnevals-Clubs (WCC). Darüber informierte jetzt WCC-Präsident Nick Schröter. Auftakt für die närrische Zeit in Wriezen sei am 16. November um 11.11 Uhr auf dem Marktplatz. Die erste Veranstaltung bleibt geladenen Gästen vorbehalten. Tags darauf gibt es aber wie gehabt eine für alle offene Nachmittags- und Abendveranstaltung in der Turnhalle der Allende-Schule.

„Unsere Frauen um Claudia Wesolek sind bestimmt schon fleißig“, sagte Schröter voller Anerkennung. Aber die Damen hätten nun mal auch einen anderen, meist höheren Anspruch, räumte er ein. Er selbst mache seit etwa zehn Jahren im Männerballett mit. Aus einer Laune heraus. „Die Idee dazu kam in einer Runde von Freunden auf. Wir sind alle etwa gleich alt und nannten uns dann auch die ,Jungen Wilden“, erzählte der gebürtige Frankfurter, der 2001 mit seinen Eltern nach Wriezen kam.

Dass er vor drei Jahren Präsident des WCC werden sollte, daran habe er – dabei war er im Elferrat bis dahin der Minister für alle Fälle – allerdings nicht gedacht. Doch sein Vorgänger Günter Kettner habe ihn sich ausgeguckt und zuvor schon keinen Hehl daraus gemacht, dass er die Aufgabe langsam abgeben möchte. Er sei aber als Außenminister im Elferrat noch dabei.

Um den Karnevalnachwuchs in Wriezen müsse man sich zurzeit keine Sorgen machen, sagte Schröter. „Bei den Fünkchen würden sogar gern mehr Kinder mitmachen, aber das ist für uns nicht mehr händelbar“, bedauerte er. Im Erwachsenenbereich sähe das durch Ausbildung und Beruf wiederum etwas anders aus. „Da dünnt es sich dann aus.“ So seien im Männerballett Quereinsteiger immer willkommen. „Sie sollten nur Spaß mitbringen, sich auf der Bühne zu präsentieren.“

Auch hinter den Kulissen weiß der WCC-Präsident um verlässliche Helfer und freut sich, dass er da ebenfalls auf die Unterstützung seiner Freundin bauen darf. Hinzu komme ein recht junger Vorstand, der erst im Frühjahr neu bestätigt worden ist. Der Verein zähle 75 Mitglieder.

Mehr im Internet unter: www.wccseite.de