Schweben auf Elektrowolken

Andrea Linne

Schwanebeck (MOZ) Schwanebeck. Leise summt es über einer Autobahn, martialisch dröhnen Elektrobeats - die Gruppe Pond ist bei Fans elektronischer Musik ein Muss. Seit 40 Jahren gibt es den speziellen Sound, den der Musiker Wolfgang Paule Fuchs gemeinsam mit Manfred Hennig 1978 begründet hat. Nun wollen die beiden es noch einmal wissen.

In einer Jubiläumsausgabe hat Paule Fuchs bekannte Titel und Neues auf DVD und CD pressen lassen, dazu gibt es einen Film von 1979, Konzertmitschnitte und Bonusmaterial, das Pond lebendig hält. Die „Reunion“, also Wiedervereinigung von Fuchs und Hennig, wird damit auch ein Stück mitgefeiert.

Fuchs, der 69 Jahre alt ist und früher bei Babylon spielte, hat einen sogenannten Cutmix zusammengestellt. Drei Konzerte, die unter anderem im Berliner Admiralspalast, in Dresden und Pöhla, teils mit Orchester, aufgenommen wurden, hat er bearbeitet, geschnitten, gekürzt und neu gemixt. Im Herbst will er gemeinsam mit Manfred Hennig auf Tour gehen. Wo die Auftritte stattfinden, steht noch nicht fest.

Unter teils abenteuerlichen Bedingungen sammelten sich die Musiker, die rund um Fuchs auch wechselten, ihr Ausgangsmaterial zusammen. Teils aus dem Westen geschmuggelt, teils selbst gewerkelt fügten sich Synthesizer, Sequenzer zu Drumcomputern. Die Musik, animiert von Vangalis oder Emerson Lake & Palmer und anderen, trieb Fuchs zu medialen Maximalfassungen. Der Schwanebecker, der in seinem Haus ein Studio eingerichtet hat, spielte die elektronische Instrumentalfassung zu „Bilder einer Ausstellung“ von Mussorgski ein, adaptierte später Bilder des Malers Willi Sitte in „Gemälde einer Vernissage“. „Sein Meistewerk“ nennt er das. Unter eigenem Label Ponderosa hat er bis heute 15 Alben und ein Buch herausgebracht.

Woher er seine Ideen nimmt? „Das frage ich mich manchmal auch“, lacht der ergraute Musiker, der allen jungen Bands rät, selbstständig zu bleiben und sich nicht einem großen Label zu beugen. Zwar sei der Arbeitsaufwand groß, aber als eigener Chef könne er bestimmen, wie und was veröffentlicht würde. 250 000 verkaufte Tonträger schon in der DDR samt digitalisierter Fassungen würden ihm Recht geben. Die Fans kommen nicht nur aus Deutschland. Der Arrangeur, Komponist, Pressesprecher und Toningenieur in einem hat ein breites Publikum, das auch online bestellt und zuhört.

Die Eigenkompositionen lässt Paule Fuchs in sich wachsen. Wie aus einem Samenkorn treiben die Sounds und Klangstrukturen bis zu einem großen Baumdach empor. Ein Klangteppich legt sich über die Szenerie, und der Director der Pond-Alben staunt dann selbst. Die Ideen gehen dem Schwanebecker nicht aus. So will er ein Arrangement von 2011, das Space night heißt, als „Weltall, Erde, Mensch“, nun mit neuen Intentionen zusammenführen. Zum Werdegang der Band erzählt ein Dokutainment-Format bald unterhaltsam aus der Geschichte der DDR-Musik. Angst, dass die Inspirationen versiegen, hat der Musiker nicht. Auf „Edelweiß“ verwebt er poetische Verse seiner Tante Frida mit elektronischen Melodien. Texte ließ er einsprechen, die Musik aus seiner Seele fließen. „Jeder Quadratzentimeter ist von mir konzipiert“, sagt der Komponist, der seine Haare zum Zopf bindet. Vielleicht fließt manchmal etwas Wehmut in seine Werke ein. Das Equipment der frühen Jahre wie Minimoog, Arp oder Rolandsynthie ist längst professionellerer Technik gewichen. Geblieben aber ist das Handgemachte, das Selbsterdachte und bei Fans Geliebte.

Fuchs denkt in Jahresabschnitten, in Projekten. Auf Konzerte gemeinsam mit Bandgründer Manne Hennig in Dresden und Berlin freut er sich. Die 15 bis 20 Synthies und Expander, Gongs und Glocke, Licht- und Laser-Projektoren packt er gern aus, wenn er live auftreten kann. Anders als im Studio oder Garten sieht er das Publikum schweben - das ist Entschädigung für einsames Werkeln im Keller. „Es ist die schönste Belohnung“, sagt Fuchs. Der Vater, Groß- und Urgroßvater hört aber auch gern härtere Töne, zum Beispiel von Rammstein.