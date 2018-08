Gemalt und gekritzelt

Renate Meliß

Ladeburg Zur Vernissage unter dem Titel „Buntfinger - Schwarzfinger“ von Bernd Pierschel kamen am Sonnabend zahlreiche Besucher in die Ladeburger Dorfkirche. „Buntfinger - Schwarzfinger“ habe ich deshalb als Motto gewählt, weil man bei der einen Technik hinterher schwarze, bei der anderen bunt verschmierte Finger hat“, erklärte der Künstler während der Eröffnung. Acryl-Mischtechniken, Aquarell, Kaltnadel- und Ätzradierungen sowie verschiedene andere Techniken hängen an den Kirchenwänden. „Die meisten meiner Bilder sind auf Reisen entstanden“, berichtete er. Gäste können Impressionen von Mallorca, Kreta, Müritz oder dem Iran erleben.

„Mit der Reise in den Iran habe ich mir einen Lebenstraum erfüllt. Besonders die Moscheen und Paläste hatten es mir hier angetan“, erinnerte sich der Maler. Bereits 2013 zeigte Bernd Pierschel im Ladeburger Kirchenschiff – damals gemeinsam mit der inzwischen verstorbenen Bernauer Künstlerin Charlotte Lohoff – seine Werke. In den Malkursen von Roswitha Hindemith in der Frakima Bernau sowie beim Panketaler Grafiker und Maler Günter Blendinger holte sich der Zeichner seine Anregungen. Der zunehmend professionelle Umgang mit künstlerischen Techniken brachte Pierschel bereits öffentliche Erfolge ein. Bei den bundesweiten Freizeitkünstler-Ausstellungen in Eberswalde erhielten seine Kaltnadelradierungen und Materialdrucke einen Ehrenpreis (2009), zwei zweite Preise (2010, 2012) und 2013 den ersten Preis.

Der Bernauer Maler, Grafiker und Wanderfreund ist viel unterwegs – im Barnim und in Brandenburg, aber auch weit über deren Grenzen hinaus – am norddeutschen Wattenmeer oder auf Korsika. Dort, wo andere ihre Reiseeindrücke mit dem Fotoapparat dokumentieren, holt der Bernauer, Jahrgang 1940, Zeichenblock und Malutensilien aus der Tasche. Die Gäste waren von der Vielfalt der Arbeiten sichtlich angetan. Musikalisch begleitet wurde die Ausstellung von der Pop-Gruppe „Adam is a Girl“ mit Anja Koch, Alex Pierschel und Shakya Sunil. (mes)

Die Ausstellung ist bis zum 2. September, Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr, und auf Anfrage unter 03338 755095 zu besichtigen.