Country-Songs würzen Sommer-Barbecue

Angermünde/Kerkow (MOZ) Der heiße Sommer heizt Landschaft und Menschen auf. Rund um die Blumberger Mühle duftet es betörend gut. Die Naturmusik dazu liefern die im Gras zirpenden Grillen. Perfekte Kulisse und Zutaten für das „Grillen zwischen Grillen“, zu dem das Nabu-Naturerlebniszentrum am Sonnabend eingeladen hatte. Gewürzt wurde das Sommer-Barbecue mit gefälligen Ohrwurm-Klassikern der Country Lady Konny.

Der Chefkoch und Restaurantleiter des Restaurants „Zum grünen Wunder“, Thorsten Lützow, und sein Team hatten ihren Grill aufgestellt. Darauf lagen Spare Rips, Skuddenbratwurst, Halloumi Käse und Rumpsteak. Angeboten wurden auch hausgemachte Limonaden, Cocktails, Bier, Wein und Eiscafé. Bei tropischem Sommerwetter genossen die Gäste Natur und Landschaft, den Duft der Sommerwiesen und das Zirpen der Grillen.

Liebling der aktuellen Saison ist laut Chefkoch Thorsten Lützow mit deutlichem Vorsprung neben dem Mühlen-Burger die Skudenbratwurst. Das Fleisch dafür kommt von der eigenen Herde in der Blumberger Mühle. Der Chefkoch hat für die Wurst ein Spezialrezept mit einer geheimen Gewürzmischung entwickelt, die er nicht verrät. Herauszuschmecken ist zumindest Rosmarin. Der Chefkoch bestätigt, dass der Bio-Fleisch-Trend im Gastgewerbe anhält, während die Nachfrage nach vegetarischer Kost im Restaurant „Zum grünen Wunder“ abflacht. „Wenn wir zu vegetarischen Tagen einladen, werden mehr Schnitzel bestellt als sonst“, erklärt Lützow lächelnd. „Vegetarische Bratwurst mit Sojaprotein klingt und schmeckt nicht wirklich gesund.“

Über Country Lady Konny wird berichtet, sie habe schon als ganz kleines Cowgirl auf der großen Bühnen stehen wollen und sie sei eine der besten Country-Stimmen Europas. Einst sang sie bei „Western Sunset“ (Album „What we will be“) im Duett. Seit 2014 ist sie solo unterwegs. Mehrfach wurde sie mit dem „European Master of Country Music“ gekrönt.

Die zirka 30 Besucher im Innenhof des Nabu-Informationszentrums machten sich beim Abendkonzert ihr eigenes Bild von der Künstlerin. Die Country Lady Konny sang mit Cowboyhut auf dem Kopf schöne Lieder von Billie Jo Spears, Emmylou Harris, Dolly Parton, Kenny Rogers, Dave Dudley und Johnny Cash, Olivia Newton John und Texas Lightning.(dir)