„Schorsch“ ohne Schnickschnack

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) 1976 ist das Baujahr der papyrusfarbenen Zweitakt-Limousine, 1988 wurde der gelbe Viertakter gebaut und genau dazwischen – 1982 – liegt Michel Klopstegs Jahr. Der 36-Jährige fährt einen Trabi, der älter ist als er selbst. „Ich habe 30 Jahre darauf gewartet, dann kam er“, scherzt er. Seit kurzem ist auch ein gelber Wartburg in seinem Besitz, einer der letzten, die vor der Wende gebaut wurden. „Ich bin damit groß geworden – Moskwitsch, Barka, Wartburg, Trabi“, erzählt er.

Dass er über 30 Jahre nach der Wende wieder solche Autos fährt, hatte jedoch zunächst pragmatische Gründe: Sein vorheriges Auto war kaputt, der Trabi hatte wenige Kilometer „auf der Uhr“, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmte. Es war eher ein Notkauf, aber: „Mit der Zeit habe ich mich verliebt“, sagt er über seinen „Schorsch“, wie er den Trabant – nach dem Film „Go Trabi Go“ – genannt hat. Fünf Jahre ist das jetzt her. „Der hat noch das alte, dünne Lenkrad“, erzählt Michel Klopsteg. Kopfstützen gab es damals nicht, die hat er auch nicht nachgerüstet. Auch die Farbe ist noch original, nur an ein paar Stellen ausgebessert. Michel Klopsteg holt sein Smartphone aus der Tasche und zeigt „Autolack in der Dose“, im passenden Farbton. „Das gibt es alles noch.“ Nur die chromfarbene Stoßstange musste er schwarz lackieren, „weil der Rost durchkam“.

Auf der Hutablage ist ein gelblicher Plastikkoffer mit rotem Kreuz. Ohne modernen Verbandskasten fährt er natürlich nicht los, sagt der Frankfurter, der im Rettungsdienst arbeitet. Aber der Original-Trabi-Verbandskasten gehöre dazu. „Sogar mit DDR-Pflastern“, sagt er und holt ein „Brandwunden-Verbandtuch“, Kompressen und ein Verbandbuch aus dem Köfferchen. Daneben auf der Hutablage eine Klopapierrolle mit gehäkeltem Überzug. „Fehlt nur noch der Wackel-Dackel“, sagt Michel Klopsteg lachend.

Abstandmesser, Spurassistent oder anderen „Schnickschnack“ habe Schorsch nicht. Man müsse eben umsichtig fahren, meint er, müsse hinhorchen, wie der Motor klingt. Moderne Autos haben nach seinem Geschmack zu viele Teile, die kaputt gehen können. „Wenn hier was kaputt geht, kann man es selbst reparieren“, sagt er und erzählt von älteren Kollegen, die ihm Tipps geben. Auf der Straße wird er oft gefragt, wo Schorsch herkommt; viele Ältere erzählen mit Wehmut von früher. Einmal kam er zurück auf den Parkplatz und neben dem Auto lagen Ersatzteile und ein Zettel, auf dem ein Unbekannter Grüße hinterlassen hatte – einfach so.

Manche seiner Freunde haben am Anfang gelacht, erzählt er. „Viele denken, ich passe nicht rein, weil ich doch etwas größer bin“, sagt der 1,87 Meter große Klopsteg. Aber es passt. Sogar so gut, dass er andere nur ungern fahren lässt. „Wenn man das nicht gewohnt ist“, deutet er an. 27 000 Kilometer hatten er und Schorsch Zeit, sich aneinander zu gewöhnen: zur Arbeit, zum Supermarkt, in den Urlaub. „Ich würde mit ihm überall hinfahren“, sagt er, „es gibt keine Grenze.“ Außer vielleicht seinen fünfjährigen Sohn: Der sitzt mit dem Kindersitz nämlich lieber im Wartburg. Weil ihm die Farbe besser gefällt.(sam)