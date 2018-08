Pilger und Radler sind besonders willkommen

Antrittsbesuch: Angelika Voigt und Jörg Schröder sahen sich als Vertreter des regionalen Tourismusvereins das „Haus am See“ von Birgit und Joachim Dähmlow (v.l.) im Falkenhagener Ortsteil Regenmantel an. © Foto: Johann Müller

Ines Weber-Rath

Regenmantel (MOZ) Birgit und Joachim Dähmlow aus Berlin haben ein ehemaliges Neubauernhaus im Falkenhagener Ortsteil saniert. Im „Haus am See“ ist jetzt ihr Firmensitz und sind zwei Ferienzimmer entstanden. Letztere bewirbt auch der Tourismusverein Oderbruch und Lebuser Land, dessen Mitglied Dähmlows geworden sind.

Die Lage am Galgsee sei kaufentscheidend gewesen, bekennt Joachim Dähmlow rundheraus. Der Abbruch der drei alten Schuppen, die den Blick auf den kleinen See versperrten, war der erste Akt der neuen Eigentümer. Dähmlow und seine Frau Birgit hatten das in den 1960-er Jahren für einen Falkenhagener LPG-Bauern errichtete einstige Neubauernhaus 2015, nach dem Tod des Eigentümers erworben.

Das „Haus am See“, wie Dähmlows ihr Häuschen am Ortseingang von Regenmantel genannt haben, ist jetzt komplett saniert. Der Ausbau sei nicht ganz unproblematisch gewesen, sagt der Bauherr. Denn nicht nur, dass sich im Erdgeschoss einst lediglich zur Hälfte Wohnräume befanden. Die andere Hälfte war Stall. Das Dachgeschoss sei lediglich ein Heuboden gewesen. Heute ist es komplett ausgebaut.

Auf die Ausbauplanung und das Entkernen im Jahr 2016 folgte im Vorjahr der Ausbau – „nur mit regionalen Handwerkern“, wie Joachim Dähmlow betont. Der Neu-Falkenhagener hat der Gemeinde ein „Geschenk“ gemacht: Er hat den Sitz seiner Beratungsfirma für Immoblien-Investitionen von Berlin ins „Haus am See“ verlegt.

Dass darin auch zwei Gästezimmer entstanden sind, gehe auf eine Idee von Freunden aus dem Verein Jakobs-Pilger Berlin-Brandenburg zurück, dem Dähmlows angehören. Die hätten, als sie vom Haus in Regenmantel erfuhren, festgestellt, dass in unmittelbarer Nähe davon der Jakobs-Wanderweg vorbei führt. Und gesagt: Dann müsst ihr Platz für Pilgerfreunde schaffen! Hinzu kommt die unmittelbare Nähe zum Oderbruchbahn-Radweg. In den zwei Gästezimmern in der Frühstücks-Pension sind Pilger und Rad-Wanderer also besonders willkommen.

Von der modernen, rustikalen und liebevollen Ausstattung der Gästezimmer haben sich dieser Tage der Vorsitzende des Vereins Tourist-Information Oderbruch und Lebuser Land, Seelows Bürgermeister Jörg Schröder, und die Leiterin der Seelower Tourist-Information Angelika Voigt ein Bild gemacht. Denn Dähmlows wollen als Anbieter Mitglied des Tourismusvereins werden und ihre Gästezimmer über diesen bewerben lassen. Erfreut zeigten sie sich vom Bericht über die Präsentation des Vereins zur Grünen Woche, zur Internationalen Tourismusbörse (ITB) und auf anderen Messen und Veranstaltungen.

Die Besucher staunten ihrerseits über die besonders kunstvolle Ausstattung aller Räume im übrigens barrierefreien „Haus am See“ mit Malerei, Holzschnitten und Skulpturen. Sie erfuhren: Die meisten Arbeiten stammen von Hausherrin Birgit Dähmlow selbst, andere von Künstler-Freunden. Zu denen gehört auch Erika Stürmer-Alex.

Kontakt: www.haus-am-see-falkenhagen.de; Mail: haus-am-see@posteo.de; Tel. 0178 6438202; Touristinformation Seelow: Mittelstraße 10, Tel. 03346 849808