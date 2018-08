Strand-Bingo zugunsten der Tiere im Freizeitpark

Knallbunte Boote: Familie Hesch aus Wandlitz startet am Strand am Ferienpark zu einer Paddeltour. © Foto: Bernhard Schwiete

Bernhard Schwiete

Wendisch Rietz (MOZ) Die Sommerferien bescheren den Schülern viele spannende Erlebnisse. Die Redakteure haben lohnende Ausflugsziele in Oder-Spree, Märkisch-Oderland, im Barnim und in Frankfurt aufgespürt. Heute: ein Familienausflug nach Wendisch Rietz, in den Freizeitpark und an den Badestrand am Scharmützelsee.

Vier Monate alt ist Lumina mittlerweile. Dünne Beinchen hat das Eselmädchen noch immer, und wenn im Freizeitpark Wendisch Rietz die Besucher ihre Runde von Tiergehege zu Tiergehege drehen, ist Lumina eine der Hauptattraktionen. So auch für Louise. Die Vierjährige aus Leipzig macht mit ihren Eltern Christin und Christian Schmidt Urlaub am Scharmützelsee und füttert Lumina etwas zurückhaltend, aber doch sichtlich fasziniert mit Möhrenstücken. Lumina hat es dabei nicht ganz einfach, denn immer wieder will sich ihre Mutter Henriette am Zaun vordrängen, um selber was abzubekommen vom Futter. Währenddessen kräht nebenan ein Hahn, und gegenüber erklingt das Blöken der Kamerunschafe.

Der Freizeitpark wird betrieben von der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Scharmützelsee-Süd, die überwiegend in Händen der Gemeinde liegt. „Bei der großen Hitze zurzeit ist nicht ganz so viel los, aber an Spitzentagen haben wir bis zu 350 Besucher“, sagt Geschäftsführerin Ulrike Schumann. Die Besucher kommen indes nicht nur wegen der Tiere. Zum Freizeitpark gehören auch eine Minigolf-Anlage und ein weitläufiger Spielplatz, der in den vergangenen Jahren immer wieder erweitert wurde. So gibt es nicht nur Klassiker wie Schaukeln und Rutschen, sondern auch eine Kletterwand, ein Hüpfkisssen, einen spektakulären Tarzanschwinger und sogar ein rollstuhlfahrergerechtes Karussell.

Der Freizeitpark ist eine von zahlreichen Attraktionen, die Wendisch Rietz bietet und die außer der Lage des Staatlich anerkannten Erholungsortes am Scharmützelsee dazu beitragen, dass die Ferienhäuser in drei großen Anlagen im Sommer stets ausgebucht sind. Mehr als 1300 Betten gibt es dort nach Angaben des Tourismusvereins Scharmützelsee, fast so viele, wie die Gemeinde Einwohner hat. Anders als das benachbarte Bad Saarow mit seinen noblen Hotels setzt Wendisch Rietz auf Familienurlauber als Zielgruppe.

Wer im Freizeitpark genug gesehen und erlebt hat, kann direkt nebenan noch diese Woche täglich um 17.30 Uhr (Sonntag um 11 Uhr) eine Vorstellung des Dino-Circus Rogall besuchen oder sich bis Sonnabend (täglich von 14 Uhr bis 17.30 Uhr) auf einer Hüpfburgenanlage austoben. Weitere Anlaufstelle für Familien ist der Eisenbahnpark auf dem Bahnhofsvorplatz. Auf einer 1300 Meter langen Strecke können Besucher auf Miniaturzügen mitfahren (zurzeit mittwochs bis sonntags, 10 bis 17 Uhr). Die Zukunft der Modellbahn ist indes offen; nach fortdauernden Querelen hat die Gemeindevertretung beschlossen, dem Betreiber den Pachtvertrag zu kündigen.

Zum Sonnen, Baden und Entspannen gibt es die Strände an der Festwiese, am Campingplatz Schwarzhorn und am Ferienpark. An letzterem (Zufahrt über Strandstraße) gibt es einen Bootsverleih (Surf & Fun) sowie Getränke und Imbiss. Die Wassertemperatur betrug in Wendisch Rietz vergangene Woche mehr als 26 Grad Celsius. Und das Wasser ist klar: Das Gesundheitsamt des Landkreises Oder-Spree ermittelte vergangene Woche eine Sichttiefe von mehr als zwei Metern.

Der Ferienpark bietet in der Hauptsaison für seine Übernachtungsgäste, aber auch für alle anderen, am Strand jeden Donnerstag, um 15 Uhr ein Piratenfest mit Neptuntaufe an. Montags, um 16.30 Uhr, wird am Strand Bingo gespielt, ein Spielschein kostet zwei Euro. Der Erlös kommt den Tieren im Freizeitpark zugute.