Kunst muss auch finanziert werden

Kai-Uwe Krakau

Prenden.Mit den Menschen ins Gespräch kommen, die sich für die Region engagieren – das will der Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Brandenburger Landtag, Axel Vogel, auf seiner diesjährigen Sommertour. Am Montag machte er Station in Prenden.

Das Dorf und die Künstlerin Sabine Voerster empfangen den Landespolitiker am späten Vormittag bei fast tropischen Temperaturen. Die Luft flimmert, auf der Straße ist kaum jemand zu sehen. Nur hin und wieder fährt ein Auto vorbei. Doch im Hof des Atelierhauses, das die Fotografin und ihr Mann Klaus Storde in den vergangenen Jahren liebevoll ausgebaut haben, ist es schattig. An der Mauer hat Sabine Voerster einige Plakate aufgestellt, die auf frühere Ausstellungen aufmerksam machen. Auch das Signet, das auf die Reihe „Offene Ateliers“ hinweist, ist zu sehen. „Es ging uns darum, dass die Menschen den Künstlern über die Schultern schauen können“, erzählt Sabine Voerster. Die Veranstaltungen würden inzwischen gut angenommen. Allerdings wünsche sie sich, dass die Ateliers nicht alle am selben Wochenende öffnen. Eine Staffelung wäre durchaus sinnvoll, dann könnten sich die Künstler auch gegenseitig besuchen, so die Fotografin.

Im Atelier zeigt Sabine Voerster dem Landespolitiker einige ihrer Arbeiten. Früher habe sie vor allem schwarz-weiß fotografiert, auch selbst im Labor entwickelt. Der digitalen Technik konnte die Künstlerin zunächst nicht viel abgewinnen. „Inzwischen habe ich aber Freude an der Farbe und den Möglichkeiten, die die neue Technik bietet“.

Das Ehepaar erzählt auch von dem Projekt „Künstler für Schüler“. Man habe zum Anfang vor allem als Einzelkämpfer agiert, berichtet Storde. Der „Infopunkt Kunst“, ein Netzwerk von und für Künstler im Barnim, habe dann dazu beigetragen, dass das Vorhaben auf breitere Schultern gestellt werden konnte. Allerdings sei die Finanzierung immer wieder problematisch. Zudem müsse bei den Projekten ein Eigenanteil aufgebracht werden. Sabine Voerster und Klaus Storde bedauern es darüber hinaus, dass es im Landkreis keine Kunstschulen gibt. „Wer im Bereich Musik etwas machen möchte, hat es da bedeutend leichter“.

Gemeinsam geht es dann hinüber zur Dorfkirche von Prenden. Dort ist gerade die Ausstellung von Klaus Hacks zu sehen. „So etwas ist ohne das Engagement vieler Menschen gar nicht möglich“, sagt Sabine Voerster und verweist auf die gute Zusammenarbeit mit dem Förderverein. Bei einem Blick in den Glockenturm, dort befindet sich seit zwölf Jahren eine kleine Heimatstube, staunt Vogel vor allem über die mächtige Balkenkonstruktion.

„Der Barnim bietet nicht nur Natur, sondern ist auch eine Kulturlandschaft“, betont der Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Abschluss des Besuchs in Prenden. Die Möglichkeiten, die sich in diesem Bereich böten, sollten noch stärker genutzt werden. „Da ist sicher noch Luft nach oben“, so Vogel.

Ein Problem, dass Sabine Voerster angesprochen hatte, wird der Landespolitiker mit nach Potsdam nehmen: die Frage der Bereitstellung von Ateliers für die Künstler. Darüber hinaus wünscht sich die Künstlerin, dass auch bei den Ausstelllungshonoraren etwas passiert. „Wir wollen das natürlich professionell machen und das kostet nun einmal Geld“.

Am Nachmittag besuchte Axel Vogel das Unternehmen HNF Nicolai in Biesenthal. Das Thema dort: E-Bikes. Insgesamt deckt die Sommertour 2018 des Grünen-Politikers ein breites Spektrum an Themen ab vom Radverkehr über den Öffentlichen Personennahverkehr bis zu den erneuerbaren Energien. Der Schwerpunkt liegt aber diesmal eindeutig bei der Landwirtschaft. Bei den insgesamt sieben Terminen wird Vogel vom Berliner Senator für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, Dirk Behrendt, begleitet.

Am Mittwoch führt die Tour die beiden Politiker nach Trampe. Dort ist ein Gespräch mit dem Geschäftsführer der örtlichen Agrargenossenschaft und Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes Barnim, Holger Lampe, geplant. Weitere Bio-Höfe stehen in Märkisch-Oderland auf dem Besuchsprogramm.