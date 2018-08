Pömpeln neuer Volkssport in Schmiedeberg

Dorffest am Kaulsee

Dietmar Rietz

Schmiedeberg (MOZ) Pömpeln ist der neue Volkssport beim Dorffest in Schmiedeberg. Eingeführt hat das Spaßspiel der Disjockey André, der beim Feiern in Schmiedeberg für Musik, Spaß und die Lasershow verantwortlich zeichnete.

Kennen Sie Pömpeln? Die Regeln sind eigentlich ganz kinderleicht. Schnappverschlüsse von aufgereihten Bierflaschen müssen auf die Flaschenöffnungen geschnipst werden. Je nachdem, wie sie landen, gibt es Punkte. Maximal 24. Pömpel-Königin 2016 war Sandra Heinrich. Sie startete diesmal den Spaßwettbewerb. Ihre 16 Punkte reichen diesmal aber nicht zum Sieg. Ute Ulm, ein Feriengast im Ort, schafft es auf 19 Punkte und kassierte dafür den begeisterten Beifall der Zuschauer. „Anfängerglück“, kommentiert Ute Ulm bescheiden ihr Ergebnis. Die Urlauberin fühlt sich wohl auf dem Dorffest in dem kleinen Uckermark-Dorf.

Die Schmiedeberger lieben es einfach und gemütlich. Die Kaffeetafel unter den Sonnen-Pavillons wird traditionell von den Frauen des Dorfvereins gedeckt. Sie haben wieder den Kuchen gebacken. Auf dem Festplatz können Kinder auf der Hüpfburg herumtollen, beim Bungee-Run die Kräfte messen oder mit Tretrollern übers Festgelände fahren. Aber ein Großteil der Rasselbande zieht es vor, im Kaulsee zu planschen, vom Steg zu springen oder sich spaßige Wasserschlachten mit einem Hund zu liefern.

Platz genug, um mehr Häuser zu bauen, hätte der Ort theoretisch. Wäre da nicht die Regelung mit dem Außenbereich, klagt Jahr für Jahr Ortsvorsteher Lothar Lobejäger. Außerdem ist da immer noch die Sache mit dem Gemeindehaus. Der Angermünder Bürgermeister, Frederik Bewer, hatte im Wahlkampf zugesagt, sich darum zu kümmern. 2019 wird Schmiedeberg 700 Jahre alt. Die Gemeinde feiert das Jubiläum aber nun nicht in einem neuen oder sanierten Gemeindehaus. Doch ihre 700-Jahr-Feier bereiten die Schmiedeberger trotzdem unverdrossen vor. Am Ostersonnabend soll ein Jubiläums-Dorfstein eingeweiht werden. Groß gefeiert wird voraussichtlich am 3. August. Eine Theatergruppe bereitet ein Schmiedeberg-Stück vor, verrät Kerstin Vierck vom Festkomitee. Heidemarie Meier hat alle Hände voll mit der Dorfchronik zu tun.