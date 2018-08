Kleines Kino feiert 25 Jahre

MOZ

Frankfurt (Oder) „Unsere Sommerpause nähert sich ihrem Ende“, kündigt Brigitte Kabel vom Verein Kleines Kino an. Die kommenden Vorstellungen unter freiem Himmel werfen ihre Schatten voraus. Zunächst beginnen in zwei Wochen, am 22. August um 21 Uhr, die Sommerfilmtage auf der Insel Ziegenwerder traditionell mit der Olsenbande. „Die Olsenbande läuft Amok“ heißt diesmal das Abenteuer. Egon hat einen Plan: Er will den Tresor eines Geschäftsmannes, der fünf Millionen Kronen Steuern hinterzogen hat, knacken. Enttäuschend für ihn: Die anderen Olsenbande-Mitglieder, Benny und Kjeld, führen jetzt ein gutbürgerliches Leben.

Weiterhin gibt es ein Wiedersehen mit dem Musical-Klassiker „Linie 1“, 23. August 21 Uhr. Auch zwei neue Filme stehen auf dem Programm: „Shape of Water“ („Das Flüstern des Wassers“) am 24. August, 21 Uhr, ein Fantasy-Märchen von Guillermo del Toro – international preisgekrönt unter anderem mit dem Goldenen Löwen in Venedig.

Da zu Sommerfilmtagen auch französische Komödien gehören, läuft am Sonnabend, 25. August, 21 Uhr „Madame Aurora und der Duft von Frühling“. Der Film erzählt auf leichtfüßige Weise – durchaus mit Tiefgang – von einer Frau um die 50, die mit den Herausforderungen des Älterwerdens kämpft und Liebe und Leben neu entdeckt. Der Eintritt zu den Filmen kostet fünf, ermäßigt drei Euro. „Wir hoffen, dass auch das Wetter mitspielt – wie in den letzten Jahren – und dem diesjährigen Supersommer nicht die Puste ausgeht“, sagt Brigitte Kabel.

Am 14. September sind alle Frankfurter Filmfreunde zu einem besonderen Abend in die Friedenskirche eingeladen: Das Kleine Kino begeht sein 25. Jubiläum. Rückblickend auf das umfangreiche Filmprogramm dieser 25 Jahre gab es zuvor eine Umfrage: Aus einer Liste von zehn sehr beliebten und erfolgreichen Filmen sollten die Zuschauer einen Film auswählen, den sie gern nochmals sehen würden. „Halbe Treppe“ bekam die meisten Stimmen, dicht gefolgt von „Blutige Erdbeeren“. Der Film wird nun also am 14. September 20 Uhr in der Friedenskirche gezeigt. Einlass ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Telefon 0335 64925