Verkürzte Sprechzeiten wegen Hitze

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Kreisverwaltung praktiziert es schon, nun zieht auch die Stadtverwaltung in Eisenhüttenstadt nach – zumindest für heute: „Wegen des zu erwartenden klimatischen Hitze-Höhepunktes in dieser Woche wird die Sprechzeit heute in beiden Häusern der Stadtverwaltung – Rathaus und Haus 2 – verkürzt und endet bereits um 16 Uhr“, teilte Frank Eckert, Pressesprecher der Stadtverwaltung mit. Normalerweise endet die Sprechzeit um 18 Uhr. „Die Sprechzeiten werden deshalb verkürzt, um gesundheitliche Risiken für Bürger sowie die Mitarbeiter der Stadtverwaltung zu vermeiden und somit aufgrund der vorherrschenden Bedingungen in den jeweiligen Räumen der Verwaltungsgebäude Rücksicht zu nehmen“, erklärte Frank Eckert weiter.