Jagd kontra Management

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Bauern und Kommunalpolitiker machen Druck. Sie wollen die Jagd auf Wölfe erreichen und den Räuber so auf einige wenige Gebiete zurückdrängen. Das Umweltministerium hofft besseren Herdenschutz und bundesweite Regelungen.

Der Ton auf der Pressekonferenz in Potsdam war dramatisch. Der Wolf bedroht nicht nur die Weidetierhalter, sondern erschreckt Pilzsammler, Holzfäller und Spaziergänger, war dort zu hören. „Das Leben auf dem Land wird schlechter“, sagte beispielsweise Reinhard Jung, Geschäftsführer des Bauernbundes Brandenburg.

Christian Steinkopf, Bürgermeister der Stadt Lenzen, schilderte wirtschaftliche Probleme. So habe der Wolf im 700 Hektar großen Stadtwald eine Mufflonherde aufgerieben und das Rotwild rotte sich in großen Gruppen zusammen. Die Jagdpächter seien deshalb nicht mehr bereit, die alten Preise zu zahlen. Sie können beispielsweise nicht mehr die großen Trophäen wie bisher erlegen und die Stadt hat Einbußen. Deshalb hat Lenzen sich einem Aufruf des Bauernbundes angeschlossen und sich symbolisch zur wolfsfreien Zone erklärt. In der Hoffnung, dass man im wolfsfreien Potsdam den Hilfeschrei höre, so Steinkopf. Das geplante Wolfsmanagement habe versagt, so das Fazit. Der Wolf überwinde Zäune, die im Unterhalt außerdem zu teuer sind. Selbst Herdenschutzhunde, deren Anschaffung das Land zahlt, helfen nicht weiter, berichtet der Bürgermeister aus der Kleinstadt an der Elbe.

Dieter Dombrowski, umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, bezog sich auf Landwirtschafts- und Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD). Der hatte auf einer Bauernversammlung kürzlich gesagt, dass in Brandenburg das Raubtier mit schätzungsweise 240 Exemplaren in einem günstigen Erhaltungszustand lebt. Daraus schlussfolgert Dombrowski, dass man den Schutzstatus lockern und die Zahl der Exemplare durch Abschuss begrenzen kann. Wie in Schweden sollten Verdrängungsjagden stattfinden. Dabei wolle man den Wolf nicht ausrotten, sondern ihn auf ehemalige Truppenübungsplätze oder Tagebaurestlöcher zurückdrängen, erklärte der Landtagsabgeordnete.

Jung beklagte zudem, dass die Wolfsverordnung realitätsfern sei. Um sogenannte Problemwölfe schießen zu dürfen, müssten sie zwei Mal einen Schutzzaun überwunden haben. Das Tier ließe sich jedoch gar nicht mit Sicherheit identifizieren und auf frischer Tat ertappen.

Umweltstaatssekretärin Carolin Schilde (SPD) erklärte auf Nachfrage, dass die Wolfsverordnung noch nicht „scharf geschaltet“ wurde. Noch sind keine Wölfe geschossen worden. Es gebe noch juristische Feinheiten zu klären. Brandenburg als das Land mit der größten Wolfspopulation dränge den Bund, den günstigen Erhaltungszustand bei dieser Tierart zu definieren.

Geprüft wird außerdem, ob Deutschland seinen nationalen Schutz für den Wolf nicht lockern darf (ohne EU-Recht zu verletzten), sodass schon bei geringeren Rissschäden interveniert werden kann. Außerdem wird bei der EU geprüft, ob künftig auch die Unterhaltungsmaßnahmen für Schutzzäune in vollem Umfang vom Land getragen werden können.