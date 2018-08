„Doppelstrukturen müssen abgebaut werden“

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Vielfalt der Kultur- und Sportangebote will Milena Manns erhalten. Die neue Dezernentin für Kultur, Bildung, Sport, Bürgerbeteiligung und Europa plädiert im Interview mitjedoch dafür, nicht nachgefragte Formate auf den Prüfstand zu stellen.

Woran halten Sie in der Kultur- und Sportpolitik fest?

Die Vielfalt der Kultur- und Sportangebote muss erhalten werden. Die Bandbreite von der Hoch- zur Alltagskultur sowie vom Breiten- zum Spitzensport ist groß. Grenzüberschreitende Angebote, wie unter anderem die Musikfesttage, das studentische Theaterfestival Unithea oder das deutsch-polnische Senio-rensportfest sind zu Markenzeichen der Doppelstadt geworden.

Welche neuen Schwerpunkte wollen Sie setzen?

Um die Vielfalt zu erhalten, müssen wir auch auf die Effektivität und Wirtschaftlichkeit schauen. Kooperationen zwischen Kultureinrichtungen gehören dazu. Die gemeinsame Vermarktung von Kultur- und Sportevents, auch mit den Landkreisen, muss ausgebaut werden. Der monatliche cityKULTUR-Plan hat bereits 30 Partner. Wir sind froh, dass mit der beabsichtigten Gründung der Kleist Stiftung und den ab 2019 geltenden Verabredungen zur Kulturfinanzierung mit Stadt und Land Modelle gefunden wurden, die die Stadt im Erhalt und der Förderung von Kultur langfristig sichert. Ich sehe es als unerlässlich, gemeinsam mit starken Partnern an der Sicherung unserer Kulturlandschaft zu arbeiten. Mein Schwerpunkt liegt in einer kooperativen, partizipativen und integrativen Denk- und Handlungsweise.

Gehören auch die deutsch-polnischen Musikfesttage auf den Prüfstand?

Diese Musikfesttage haben eine lange Tradition. Sie sollten fortgesetzt werden. Formate, die nicht von Besuchern nachgefragt werden, müssen bürgerorientiert ersetzt bzw. weiterentwickelt werden. Ein junges Format, das gut funktioniert, ist die Bürgerbühne am Kleist Forum.

Welche Vorstellungen vom Abbau bei Doppelstrukturen haben Sie?

Zunächst einmal soll ein Kulturgutachten klären, ob es Optimierungspotenzial bei der Kulturstruktur gibt. Wenn Doppelstrukturen vorhanden sind, müssen diese abgebaut werden. Die Gutachter haben die Aufgabe, bei Beibehaltung aller Angebote durch Strukturveränderung Sparpotenziale aufzuzeigen. Die Strukturuntersuchung kann jedoch nicht die kulturpolitische Debatte darüber ersetzen, nach welchen Regeln Grenzen des kommunalen Engagements gefunden werden. Im Dezember rechnen wir mit Ergebnissen, die dann den Stadtverordneten präsentiert werden. Bis dahin wird es keine Veränderungen in der Kulturstruktur geben.

Frankfurt hat ein A-Orchester. Kann eine Oderphilharmonie die neue Dienststätte werden?

Grundsätzlich braucht es Pioniere, wenn es um das innovative und kreative Gestalten von Zukunft geht. Der Impuls für diese private Initiative zum Bau eines neuen grenzüberschreitenden Konzerthauses kommt genau von solchen visionären Bürgern. Eine Oderphilharmonie würde den städtebaulichen Charakter an der Oder verändern, die Doppelstadt noch mehr in den Fokus bringen und dem Staatsorchester eine würdevolle Wirkungsstätte sein. Wenngleich man nicht unterschätzen darf, dass es in Frankfurt einerseits Visionäre gibt und andererseits Menschen, die täglich andere Dinge umtreibt.

Es gibt Kooperationen zwischen Sportvereinen in Frankfurt und Słubice. Wie können beide Seiten noch mehr davon profitieren?

Beide Städte haben unterschiedliche Angebote. In Słubice gibt es z.B. ein Freibad, mehrere Kunstrasenplätze, eine Eishalle und einen Golfplatz, in Frankfurt eine Schwimmhalle und ein reges Sportvereinsleben. Von den Bürgern beider Städte wird dies schon gut genutzt. Die Angebote werden wir gemeinsam stärken. Der 1. FC Frankfurt (Oder) wird mit SOSiR Słubice im kommenden Jahr z.B. einen Interreg-Förderantrag stellen, um ihre Anlagen zu sanieren, damit Fußball- und Leichtathletikveranstaltungen unter Flutlicht in beiden Städten stattfinden können.

Neu in Ihrem Verantwortungsbereich ist die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Uni. Welche Plätze für Verweildauer – auch für Studenten – braucht die Stadt?

Mit dem Ziegenwerder, der nördlichen Oderpromenade und der Großen Scharrnstraße haben wir solche Plätze schon. Es fehlt hier und da jedoch auch noch an öffentlicher Akzeptanz dieser Orte. Studierende erwarten vor allem bedarfsorientierte Angebote, wenn es beispielsweise um das Wohnen geht. Dazu gehören kurze Wege zur Uni, Internetanbindung, kurze Kündigungsfristen, bezahlbare Mieten, Kontakte zu jungen Menschen und vor allem Räume zur gemeinsamen Entfaltung. Das verbuendungshaus fforst ist ein solch hervorragend angenommenes Angebot. Dieses internationale Wohnprojekt holt und hält junge Leute in der Stadt. Mit Unterstützung der Universität und den Wohnungsunternehmen sollten Projekte mit Gestaltungsmöglichkeit ausgebaut werden. Sie bergen hohes Identifikationspotenzial und erhöhen damit die Chancen auf studentische Verweildauer in unserer Doppelstadt.