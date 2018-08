Bauarbeiter hüllen Block im Friedrich-Ludwig-Jahn-Ring ein

Dämmung und Brandschutz: Torsten Lehmann spritzt Steinwolle an die Kellerdecke. © Foto: Dämmung und Brandschutz: Torsten Lehmann spritzt Steinwolle an die Kellerdecke. Foto: Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Ein monotones Brummen erfüllt die Luft vor dem Wohnblock im Friedrich-Ludwig-Jahn-Ring 22 bis 32. Es dringt aus einem Transporter. Ein dicker Schlauch führt von dessen Ladefläche in den Keller. Torsten Lehmann hält das Ende in der Hand und spritzt weiße Flocken an die Decke. „Das ist Steinwolle, der ist Klebemörtel beigefügt, damit sie haftet“, erklärt der Mitarbeiter der Firma Cogito aus Müncheberg. „Acht Zentimeter wird die Schicht dick“, sagt der Mann im weißen Schutzanzug. Auch Leitungen lässt er in der Masse verschwinden, die Dämmung und Brandschutz ist.

Das Dämmen der Kellerdecken ist Teil der umfassenden energetischen Sanierung, die der 1973 errichtete Block erhält. Im Frühjahr wuchs das Gerüste am 147 Meter langen und knapp 14 Meter hohen Haus empor. An dessen Rückseite bringen derzeit Arbeiter der Frankfurter MBV Bausanierung GmbH 14 Zentimeter dicke Dämmplatten an. „Rund 70 Prozent haben wir geschafft“, sagt Betriebsleiter Tobias Merten. Auf die Platten, mit denen der Bau umhüllt wird, komme Armierung und Überputz. Unter Schutzfolien leuchten schon neue Verkleidungen der instandgesetzten Balkone. Der erste Abschnitt des Gebäudes strahlt in frischem Rot, Grau und Weiß.

Der Block gehört der Wohnungswirtschaft Fürstenwalde, einer Tochter der Stadt. Rund 2,35 Millionen Euro koste die Sanierung, sagt Simone Paetsch, Mitarbeiterin im Bereich Technik. Neben Balkonsanierung, Dämmung der Fassaden, Keller- und obersten Geschossdecken erhalten Treppenflure einen Anstrich, werden Türen getauscht und Außenanlagen instandgesetzt. Die Wohnungen selbst werden nur saniert, wenn sie leer sind – das treffe auf etwa zwölf zu, sagt Simone Paetsch. Finanziert wird das Vorhaben durch KfW Bankengruppe und Deutsche Kreditbank AG. Im Herbst soll es abgeschlossen sein.

„Ich bin froh, dass endlich was passiert, aber der Lärm ist nervig“, resümiert Mieterin Jenny Burau. Rund 100 Euro mehr werde sie nach der Sanierung für ihre 60-Quadratmeter-Wohnung zahlen müssen, sagt die 37-Jährige. „Es dauert zu lange“, moniert Heiko Lenz, der im gleichen Aufgang wohnt. „Ich kann nicht vernünftig lüften, weil durch die Gerüste die Einbruchsgefahr zu groß ist“, ärgert er sich. „Da muss man durch“, sagt hingegen Alexander Margineau, der am Montagvormittag am geöffneten Fenster seiner Erdgeschosswohnung saß und sich einen kleinen Snack schmecken ließ. Der Lärm störe ihn nicht, da er am Tage meist sowieso nicht zu Hause sei, erklärte der Mann. „Dafür sieht das Haus nach der Sanierung schöner aus.“(mw)