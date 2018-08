Fleißige Einwohner geehrt

Ulf Grieger

Buschdorf (MOZ) Zum 21. Backofenfest am Wochenende wurden traditionell die Grundstücksbesitzer für ihren ortsbildprägenden Beitrag durch die Pflege ihrer Grundstücke geehrt, die dafür von den Gemeindevertretern auserkoren wurden. Die Gemeindevertretung Zechin ermittelte während ihrer Ortsrundfahrt am 13. Juni folgende Grundstücke für die Prämierung:

Ramona Jügling und Wilfried Bauer aus dem Ortsteil Buschdorf, Bärbel Gläsing aus dem Ortsteil Friedrichsaue und Kerstin Hagemann-Fuchs und Rüdiger Fuchs aus dem Ortsteil Zechin.

Eine besondere Würdigung erhielt der Angelverein „Früh auf“ Zechin für die hervorragende Pflege und Gestaltung der alten Badeanstalt „Der Windelküte“ in Zechin. Das Areal am Altoderarm, an dem einst eine Leinenbleiche war, ist zu einem Schmuckstück geworden. Den Vorstandsmitgliedern Joachim Niemann und Axel Hulitschke wurde eine Spende in Höhe von 200 Euro überreicht. Die 36 Mitglieder des Vereins engagieren sich jährlich bei bis zu 19 Veranstaltungen. Im vorigen Jahr war es nach langem Kampf gelungen, in den Poldergewässern 4500 Glasaale auszusetzen. (ulg)