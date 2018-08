Kritische Lage im Wald und am Wasser

Nadja Voigt

Harnekop (MOZ) Die derzeit herrschende Hitze macht sich auch in Wald und Flur, bei Flora und Fauna bemerkbar. Die hohen Temperaturen setzten den Bäumen zu, wie Revierleiter Ulf Nösel aus Sonnenburg bestätigt. „Erkennbar am frühzeitigen Blätterabwurf“, erklärt der Fachmann. Auch der sogenannte Notabwurf bei den Früchten erfolge in diesem Jahr sehr zeitig und sehr reichlich. „Ich vermute auch, dass viele Früchte gar nicht keimfähig werden“, prognostiziert Nösel.

Ob es auch Mangel an Kastanien und Eicheln im Herbst als Nahrungsquelle für die Tiere des Waldes geben würde, sei noch nicht absehbar. Die Waldtiere, erklärt Ulf Nösel weiter, würden – ähnlich wie bei starkem Frost – mit eingeschränkter Bewegung reagieren. „Denn Bewegung kostet Energie und Flüssigkeit.“ Und da Wasser vor allem über die Nahrung aufgenommen würde, sehe das durch die Trockenheit momentan eher schlecht aus. „Da ist nicht viel zu holen.“

Von den Wasserreservoirs in den Wäldern, wie Sümpfe und Suhlen, gebe es jedoch noch einige. „Obwohl sie natürlich zurückgegangenen sind“, schränkt Ulf Nösel von der Revierförsterei in Sonnenburg ein. Denn auch wenn es schon sehr lange sehr trocken und heiß sei, habe es doch zwischendurch immer mal wieder ergiebigen Regen gegeben.

Dass die – wenn auch ungewohnt heiße – Wetterlage so stabil ist, hilft auch den Fischen. „Sie können sich darauf einstellen. Und ziehen sich dann in anderen Zonen zurück“, erklärt Fischer Hannes Böhm aus Harnekop. Problematisch ist es nur, wenn in den Uferzonen das Wasser fehlt. Deshalb appelliert er an alle Anrainer, Seewasser sinnvoll und nicht in rauen Mengen zu entnehmen. Für Hobbygärtner, die ihre Pumpen derzeit den lieben langen Tag laufen lassen, hat er nur ein Kopfschütteln übrig. „Wir müssen uns auf die veränderte Witterung einstellen. Lernen, damit umzugehen und einen sinnvollen Umgang mit Wasser zu pflegen“, sagt der Fischereimeister.

Derzeit hat Hannes Böhm nur Karpfen in seinen Netzkäfigen im Harnekoper Schlosssee. „Die kommen ohne Probleme mit Temperaturen bis zu 28 Grad aus“, sagt Böhm. Auch herrsche noch kein Sauerstoffmangel. Agil sind die Fische, wie sich beim Füttern zeigt. „Sie zeigen normales Fressverhalten und sind nicht apathisch.“ In die Hälteranlage mit besonders kühlem Uferfiltrat setzt er heute Forellen. „Sie halten nur Temperaturen bis 22 Grad aus“, erklärt der Fischer aus Harnekop. „Alles darüber ist kritisch.“