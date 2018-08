Erste Schau vorm ersten Geburtstag

Margrit Meier

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) Immer dienstags trifft sich im Haus der Senioren eine Gruppe, um miteinander ein paar Stunden zu verbringen. Die Frauen und Männer haben sich der Aquarellmalerei verschrieben und nennen sich die Dienstagsmaler. Jetzt stellen sie erstmals aus.

Es gibt sie noch nicht einmal ein Jahr, da zeigen sie schon – zu Recht – ihre ersten Werke: Die Dienstagsmaler, die im Haus der Senioren (HdS) eine Heimstatt gefunden haben. „Das war aber eher Zufall. Wir sind sozusagen Gäste des Hauses, gehören aber nicht zum Haus der Senioren“, sagt Angelika Vogel. Seit vielen Jahren ist sie in der Gemeinde als Schiedsfrau ehrenamtlich tätig. Sie kennt dadurch viele Leute und bekam so den Kontakt zum HdS in der Hauptstraße. „Es ist schön, dass wir dort einen Raum bekommen haben, zu guten Konditionen, was gar nicht so einfach ist in Neuenhagen“, erzählt Angelika Vogel.

„Ich habe im Herbst vorigen Jahres den Aufruf von ihr gelesen, dass sie eine Mal-Gruppe gründen möchte, und mich sofort angemeldet“, erzählt Renate Hanser, die seit November zu den Dienstagsmalern gehört. Das Schöne an der Gruppe, es sind immer so acht bis zehn Leute, die zusammenkommen, sei, dass auch Männer dazugehören, die mit Begeisterung Aquarelle malen. Man helfe sich gegenseitig, spare nicht mit Tipps. Jeder bringe sich ein und oft etwas mit. Ein Foto, das als Vorlage dienen kann, oder Dinge für ein Stillleben. Einer der Männer besuche regelmäßig Malkurse und zeige gern, was er da an Kniffen lernt.

Kaum waren die Dienstagsmaler gegründet, erkrankte Angelika Vogel schwer. „Ich dachte schon, dass das auch das Aus für die Hobbymalgruppe sei“, sagt sie. Doch die Befürchtung war umsonst, ihre Mitstreiter trafen sich weiter, regelten, was in ihrer Abwesenheit zu regeln waren und freuten sich, als sie wieder genesen war. Es herrsche, so betonen Angelika Vogel und Renate Hanser, eine lockere, freundliche, ja gar schon freundschaftliche Atmosphäre.

„Ich habe schon als Kind gern gezeichnet, doch dann hat mich das Berufsleben gehindert. Nun aber habe ich Zeit, diesem schönen Hobby wieder nachzugehen“, sagt Angelika Vogel. Bevor sie die Dienstagsmaler ins Leben rief, schrieb sie Firmen an und bat um Spenden für die Aquarellmalerei vom Papier bis zu den Farben. „Wir haben sehr viel Unterstützung bekommen“, freut sich die sympathische Gründerin. „Das Tolle ist, dass wir sehr wertvolle Farben und auch Papier erhalten haben. Es ist ein Kardinalfehler, bei den Materialien zu geizen. Das ist der Grund, warum viele schon rasch wieder aufgeben“, weiß Renate Hanser. Umso schöner, wenn man als Startkapital hochwertiges Material geschenkt bekomme.

Dass die Sponsoren die Richtigen bedacht haben, kann nun jeder selbst feststellen, wer seine Schritte ins Viticula in der Rudolf-Breitscheid-Allee lenkt. An den Wänden hängen wunderbare Porträts, malerische Landschaften, Stadtansichten und luftig wirkende Blüten. Detlef Dudlitz hat sich an die Frau mit dem Perlenohrgehänge gewagt und seine aquarellierte Variante des Bildes von Jan Vermeer ausgestellt. Bemerkenswert ist auch die Collage von Renate Hanser, die sie Zeitzeuge genannt hat. Regina Kreutzmann hat die stürmische See eingefangen, Sylvia Kuchling und Gabriele Scholz beweisen ein Händchen für Blumen, fröhlich stolziert der Hahn von Regine Markowitsch durchs Viticula, während Angelika Vogel mit einer Hommage an Nolde und Damar Weis mit einem Leuchtturm vertreten sind.

Neben dem Viticula-Tresen steht eine Art Zeitungsständer, der noch bis Ende August – so lange sind die Bilder hier ausgestellt – weitere Aquarelle der Dienstagsmaler enthält. Diese schöne Auswahl kann man kaufen. Die Einnahmen, so haben es die Dienstagsmaler beschlossen, gehen an das Haus der Senioren.