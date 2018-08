Die Figur „Alle in einem Boot“ in Wildau symbolisiert Bürgerengagement

An idyllischer Ecke: Die Stele von Klaus Deutsch steht an der Brücke zum Askanierturm. Sie erinnert an das Bürgerengagement, das den Bau der hölzernen Brücke möglich gemacht hat. © Foto: Andreas Gora

31.07.18, Wildau, Detailaufnahme von der Stehle an der Brücke in Wildau © Foto: Andreas Gora

Susan Hasse

Eberswalde (MPZ) Diesmal war es wirklich schwierig. Das gesuchte Detail ist nicht nur recht klein, sondern auch noch gut versteckt im tiefen Wald der Schorfheide. Wir suchten die Stele des Künstlers Klaus Deutsch an der Brücke zum Askanierturm.

Gefertigt hat es der Britzer Künstler im Jahr 2014. Sie soll das Bürgerengagement in Sachen Brückebau am Askanierturm verdeutlichen. Es saßen zwar nicht alle, aber viele in einem Boot und haben jahrelang für den Bau einer Brücke zum historischen Turm an der Südspitze des Werbellinsee gekämpft.

Die Vision, eine Brücke vom Eichhorster Ortsteil Wildau zum Askanierturm zu bauen, gab es bereits vor über 30 Jahren. Ende der 90er-Jahre hatten ihn schließlich rund 1500 Unterstützer bewerkstelligt. Studenten steuerten Entwürfe bei, viele aus der Region spendeten Geld, weiß der Wildauer Hann-Dieter Hartwig zu berichten. 1998 hatte sich die Aktionsgruppe gegründet, um für eine Brücke zu kämpfen. Rund 30 000 Mark hatten sie mit verschiedenen Aktionen gesammelt.Auch den Ortsbeirat Eichhorst wähnten die Initiatoren auf ihrer Seite, doch die Verwaltung sperrte sich und führte bürokratischen Hindernisse ins Feld. Am Ende wurde die Brücke schließlich doch noch gebaut. Allerdings nicht wie von vielen gewünscht aus heimischen Hölzern, sondern aus Tropenholz. Das ist langlebiger und dieses Argument der Gemeindeverwaltung Schorfheide wies die Gegner in die Schranken.

Als die Brücke dann 2001 eingeweiht wurde, wurde der Übergang über den Werbellinkanal schließlich zur Initialzündung für die touristische-Entwicklung in Eichhorst und der Schorfheide.

Die Stele aus Keramik hat Klaus Deutsch gefertigt, sie wurde im April 2013 offiziell eingeweiht. Sie soll an den Kampf erinnern.

Knapp ein Jahr später wurde das Boot sehr zum Ärger der Anwohner gestohlen. Fachmännisch abgesägt, steht sie heute womöglich in einem fremden Garten. Schnell war klar: Eine neue Stele muss her. Künstler Deutsch erklärte sich bereit, ein neues Kunstwerk zu schaffen. Doch auch der zweite Versuch währte nicht lange: Ein erneuter unglücklicher Zwischenfall kostete einer Figut Kopf und Kragen. Eine Hundeleine verfing sich in den filigranen Teilen und rieß die Keramik entzwei. Der Hundehalter ist allerdings für den Ersatz aufgekommen.

Es gab in dieser Woche zwar nicht sehr viele, aber dennoch mehrere richtige Einsendungen. Frau Gisela Drechsler, die leider nicht verraten hat in welchem Ort sie wohnt, hat eine maritime Strandtasche gewonnen. Einem Ausflug zum schönen Werbellinsee steht nichts mehr im Wege. Die Tasche steht in der Redaktion am Karl-Marx-Platz 11 zur Abholung bereit.