Verarbeitet wird woanders

Ulf Grieger

Altlangsow (MOZ) Von Ulf Grieger

. Im Rahmen des Themenjahrs Landwirtschaft hatte das Oderbruchmuseum Altranft am Sonnabend zur Gesprächsrunde geladen. Vertreter verschiedener Betriebsformen machten deutlich, dass die Förderpolitik der EU nicht mehr zeitgemäß ist und eine Stärkung des ländlichen Raumes durch regionale Verarbeitung erfolgen muss.

Es ist zwar nicht die Zeit, in der Landwirte sich ins kühle Kirchlein begeben können, um zu diskutieren. Für die Öko-Landwirte Hans-Georg von der Marwitz und Henrik Wendorff, für Valentin Kätzl und Oliver Jahn von den Solidarischen Landwirtschaften Zechin und Basta sowie Enrico Krüger von der AGO Zechin war das Thema jedoch so wichtig, dass sie sich der von Landrat Gernot Schmidt (SPD) moderierten Gesprächsrunde stellten.

Schmidt bat die Landwirte um eine Vorstellung ihrer Betriebe. Schon dabei boten sich Ansätze zur Diskussion. Oliver Jahn von „Bio in Basta“ informierte, dass sein Betrieb 20 Hektar bewirtschaftet und damit 148 Haushalte in Berlin versorgt. Nach fünf Jahren sei es sogar möglich, Urlaub und Freizeit zu organisieren, „Unser Anliegen ist es, zu zeigen, dass bäuerliches Leben funktionieren kann, wenn sich viele Mitstreiter finden“, so Jahn.

Hans-Georg von der Marwitz informierte, dass er nun den gesamten, rund 1000 Hektar bewirtschaftenden Betrieb auf ökologische Produktionsweise umgestellt hat. Fünf Mitarbeiter sind beschäftigt, zehn Fruchtarten werden angebaut und an Mühlen in ganz Deutschland vermarktet. Für die biologische Landwirtschaft gebe es einen interessanten Markt, machte Marwitz deutlich.

Henrik Wendorff hatte 2001 den 1991 gegründete Betrieb, eine GmbH mit acht Gesellschaftern, in die ökologische Produktionsweise überführt. Sieben Angestellte bewirtschaften 960 Hektar und eine Mutterkuhherde. Er hat erfahren müssen, welche Auswirkungen eine öffentliche Hysterie im Falle der BSE-Erkrankungen bewirkt hat. Seine erfolgreiche, gesunde Zucht von Herford-Rindern musste der Betrieb aufgeben.

Enrico Krüger ist Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Oderbruch, die das Land ihrer 30 Mitglieder bewirtschaftet. 3300 Hektar werden von 30 Mitarbeitern konventionell bestellt. Hinzu kommen Uckermärker-Herden mit extensiver Weidewirtschaft und 370 Milchkühe. Krüger, der dem Aufsichtsrat des Rinderzuchtverbandes des Landes vorsteht, befürchtet ein Aus der Tierwirtschaft im Land. Vor allem die Milchwirtschaft werde durch das Diktat der Billigpreise ruiniert. Valentin Kätzl von der solidarischen Landwirtschaft „Ackerbande“ versorgt rund 60 Personen in Frankfurt und Berlin. Er sieht eine große Nachfrage nach ökologischen Produkten mit genauer Herkunft.

Auf die Frage, wie es mit der Landwirtschaft im Oderbruch weitergehen soll, waren sich die Teilnehmer einig, dass die bisherige Förderpolitik der EU, die nach dem Gießkannenprinzip je Hektar auszahle und damit die Großen bevorteile, durch eine gezielte Entwicklung des ländlichen Raums abgelöst werden muss. Als einen großen Mangel bezeichneten die Landwirte den Umstand, dass es in Brandenburg nahezu keine Veredlung der Urproduktion gibt.

Die auch mit Fördermitteln ermöglichte Konzentration von Betrieben, wie den Zuckerfabriken, Molkereien und Schlachthöfen führte dazu, dass die Produkte aus dem Oderbruch in alle Welt gekarrt werden, dort verarbeitet und dann in den von wenigen Konzernen beherrschten Handel kommen.

Die gezielte Förderung von regionaler Veredelung sei ein Weg auch für das Oderbruch, sahen es die Teilnehmer.

Schwieriger sei die Verhinderung von Landgrabbing und Bodenspekulation. Die bisherigen Gesetze reichten dafür nicht aus, machte von der Marwitz deutlich. Allerdings trügen auch die Landeigentümer eine Verantwortung dafür, wem sie ihr Land verpachten. Martin Fritzsch vom Altlangsower Verein mahnte ethische Normen für die Landwirtschaft an.