Russischer Abend neben der Kirche

MOZ

Beeskow (MOZ) 15 Städte mit historischem Stadtkern in Brandenburg werden in diesem Jahr vom theater89 besucht. Die Schauspieler präsentieren seit Mitte Juni und noch bis Ende des Monats in den Städten einen russischen Abend. In Beeskow werden die drei Einakter von Anton Tschechow am Freitag ab 19 Uhr auf dem Kirchplatz gezeigt.

„Der Bär“ heißt das Stück, in dem die Gutsbesitzerin Jelena Popowa um ihren gestorbenen Mann trauert. Plötzlich taucht der Gutsbesitzer Smirnow auf, der behauptet, dass der Verstorbene ihm 1200 Rubel schulde. Smirnow weigert sich, das Haus zu verlassen, bevor er sein Geld bekommen hat. Am Ende gewinnt er etwas ganz anderes als Geld. Der Dichter selbst bezeichnete sein Werk als einen „Scherz“.

Im zweiten Stück hält der betagte Iwan Iwanowitsch Njuchin von der Bühne herab einen Vortrag vom Schaden des Tabaks. Njuchin ist selbst Raucher, doch weil seine Frau das Thema des Vortrags wünscht, soll es so sein.

Im dritten Stück erscheint der Junggeselle Iwan Lornow im Gästezimmer des Gutsherrn Tschubukow und bittet um die Hand der 25-jährigen Natalja. Der Gutsherr ruft die Tochter und lässt die beiden allein. Noch vor dem Antrag kommt es zwischen ihnen zu einem Streit um ein Stück Land.

Die Karten für das Sommertheater auf dem Kirchplatz gibt es in der Tourismusinformation im Rathaus. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt vier Euro. Geöffnet ist die Touristinformation montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr.

Die Märkische Oderzeitung verlost in Zusammenarbeit mit der Stadt Beeskow drei Mal zwei Freikarten für das Sommertheater. Dazu muss folgende Frage beantwortet werden: Von wem stammen die drei Einakter, die das theater89 präsentiert? Wer die Antwort weiß und gewinnen möchte, ruft heute bis 14 Uhr an unter 01378 801444 (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkteurer).