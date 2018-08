hcp-Gruppe hofft auf Baugenehmigung

Uwe Spranger

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) Seit wenigen Tagen steht an der Ecke Haupt-/Eisenbahnstraße ein großes Bauschild. Das heißt allerdings noch nicht, dass es in wenigen Tagen mit dem Bauen losgeht, wie Matthias Holst, der Chef der Berliner hcp-Gruppe, erläutert. Die hcp-Gruppe, die vor einigen Jahren den Rewe-Markt in der Thälmannstraße umgebaut hat, lässt nun den Komplex an der Eisenbahnstraße mit Drogeriemarkt, Läden, Büros und Wohnungen errichten. Erste Rückmeldungen aus dem Bauordnungsamt in Strausberg ließen darauf schließen, dass die Behörde intensiv in die Bearbeitung des Bauantrags eingestiegen sei, sagte Holst. Man habe mit dem Schild extra so lange gewartet. Er hofft, dass die Baugenehmigung nun nicht mehr lange auf sich warten lässt, denn dadurch, dass vorab ja ein Bebauungsplanverfahren gelaufen sei, sollte die Bearbeitung relativ zügig gehen.

Mit dem Bauschild will der Investor auch weitere Mietinteressenten gewinnen. Es seien zwar bereits Flächen vergeben, aber auch noch weitere frei. Was den Handelsbereich angeht, ist neben der Drogeriekette Rossmann als Ankermieter auch die Bäckerei Märkisch-Edel fest gebunden, deren Farbmuster bereits auf Animationen zu erkennen war. Sie werde aus der Fichtestraße umziehen und ein Café mit Außenterrasse einrichten, kündigte Holst an. Mietverträge seien zudem für Büroflächen sowie mit Partnern aus dem medizinischen Bereich abgeschlossen worden. Namen wollte er noch nicht nennen, um nicht jemanden eventuell in Schwierigkeiten mit derzeitigen Vermietern zu bringen.

Eine ganze Reihe von Interessenten gibt es auch bereits für die Wohnungen in dem Objekt. Verträge wolle er allerdings nicht nur nach bloßem Papier schließen, sondern erst nach Baubeginn, sagte Holst.

Mit dem Bau starten wolle sein Unternehmen zeitnah nach Baugenehmigung, nach Möglichkeit noch in diesem Jahr. Er sei optimistisch, dass das Center dann im nächsten Jahr fertig werde.

Kritikern, die die Bebauung verhindern wollten, weil sie damit noch mehr Probleme bei Starkregen befürchten, hielt er entgegen, dass sein Vorhaben nichts mit den Regenwasserprob-lemen im Ort zu tun habe und diese auch nicht beeinflussen werde. Für den Komplex in der Eisenbahnstraße sei ein aufwändiges Rigolensystem vorgesehen, so dass das komplette anfallende Regenwasser des Grundstücks auf dem Grundstück versickern könne.