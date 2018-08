Mit jedem Schnitzer näher zum Erfolg

Christina Sleziona

Eberswalde (MOZ) Wie wird man eigentlich Holzbildhauer? Ein Workshop an der Zainhammermühle bot die Gelegenheit dazu. Künstler Paul Krüper-Wallstein zeigte den Teilnehmern am Wochenende in einem dreitägigen Workshop, wie aus einem einfachen Holzstück einzigartige Skulpturen entstehen.

Schon von Weitem hört man die Säge auf dem Hof der Zainhammermühle kreischen. Paul Krüper-Wallstein ist gerade dabei ein weiteres Stück Holz in Form zu schneiden, damit es weiterverarbeitet werden kann. Zehn Besucherinnen sind es diesmal, die sich in der Sommerhitze mit ganzem Körpereinsatz an das Schnitzen wagen. Alles ausschließlich Frauen. Für den Paul Krüper-Wallstein ein altbekanntes Bild. „Rund 95 Prozent der Teilnehmer sind Frauen. Ich glaube, das liegt daran, dass Frauen Kreativität eher zulassen“, meint der Künstler. In seinen Workshops käme es aber gerade auf die Entfesselung der Kreativität an.

Ein Thema ist dabei nicht vorgegeben, genauso wenig wie ein Ziel. „Wir arbeiten hier prozessorientiert. Wenn der Prozess gut ist, kann das Ergebnis nicht schlecht sein“, erklärt er. Welches Holz am besten geeignet ist, vermag Paul Krüper-Wallstein nicht zu sagen. Jeder habe andere Vorlieben. Knorpelige und harzige Bäume wie Kiefern, Fichten und Pappeln sollten jedoch gemieden werden.

Einige der Teilnehmer kamen bereits mit einer Idee in den Kurs, andere lassen sich während des Entrindens des Holzes inspirieren. Teilnehmerin Daniela Schmid versucht sich zum ersten Mal an der Holzbildhauerei. Auch sie weiß bereits, was sie schnitzen will. Ein Engel soll es werden, der seine Arme im Schoß verschränkt. Dazu schlägt sie entlang der vorgezeichneten Linien nach und nach immer mehr Holzspäne mithilfe eines Klüpfels und Steckbeils ab. Ganz so einfach wie es klingt ist es jedoch nicht. Wichtig sei vor allem, beide Hände am Werkzeug zu haben, damit man nicht abrutscht, betont der Meister. Der Einfachheit halber, so rät er seiner Schülerin, sei es besser in der Mitte anzusetzen und nach außen zu schlagen. „Keine Sorge, selbst wenn man sich verschlägt, ein Zahnstocher kann es immer noch werden“, witzelt er vergnügt.

Da die Proportionen des Engels noch nicht ganz stimmen, muss Daniela Schmid nachbessern. Eine Arbeit, die viel Kraft und Konzentration abverlangt: „Wenn man erst einmal im Arbeitsprozess ist, nimmt man so gut wie nichts anders außerhalb mehr wahr“, spricht Teilnehmerin Inis Frank aus Erfahrung. Sie macht den Workshop bereits zum dritten Mal und ist von seiner erholsamen Wirkung überzeugt. „Die Arbeit ist zwar anstrengend, aber sie entspannt mich. Es ist wie eine Art Meditation, in der man nur bestimmten Gedanken nachjagt“, beschreibt sie ihren Schaffensprozess. Dieses Mal möchte sie aus Platanenholz ein abstraktes Gesicht schnitzen. Hetzen lässt sie sich dabei nicht.

Da gerade Halbzeit ist, fühlt noch keine der Teilnehmerinnen Zeitdruck. Das kommt noch, befürchtet Paul Krüper-Wallstein. „Am letzten Tag geraten viele Teilnehmer gern in Hektik. Sie sorgen sich, dass sie nicht fertig werden“. Aber gerade dieser Stress hemme den Schaffensprozess, spricht er aus Erfahrung.

Seit 20 Jahren bietet er Workshops in ganz Deutschland und im Ausland an.

Da die Teilnehmerinnen alle gut vorankämen, mache er sich keine Sorgen, dass am Ende die Werke nicht fertig werden könnten. Ob man es sogar noch schafft, einige Stücke zu lackieren, wird sich zeigen.

Wann der gebürtige Sauerländer wieder in Eberswalde sein wird und einen Workshop anbietet, ist noch nicht bekannt. Wiederholungstäter wie Inis Frank wissen aber schon jetzt, dass sie dann wieder dabei sein werden. Sie viel noch viel lernen.