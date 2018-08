Modellkosten fast zur Hälfte auf dem Vereinskonto

Uwe Spranger

Altlandsberg (MOZ) Die Fördergesellschaft Schlossgut Altlandsberg ist bei der Finanzierung ihres neuesten Projekts ein Stück vorangekommen. Für das geplante Modell des einstigen Schlosses sind bislang etwa 8000 Euro an Spenden eingegangen, sagte Vereinsvorsitzender Detlef Börold. Allerdings ist das erst knapp die Hälfte der Summe, die für den Bronzeguss erforderlich wird, der in der Kunstgießerei Hann in Wegendorf ausgeführt werden wird.

Auch bei der jüngsten Führung zum Schlossgut-Sommerfest konnte sich der Vereinschef wieder über einige Scheine und Münzen freuen. Er sei angenehm überrascht gewesen, dass auch viele Altlandsberger das Portemonnaie gezückt hatten, sagte er. Und mehrere Teilnehmer hätten sich das postkartengroße Informationsblatt mitgenommen, um später etwas zu überweisen.

Es sei in jedem Falle noch eine Menge Geld aufzubringen, ehe die benötigten rund 17 000 Euro in der Kasse sind. „Jede Summe hilft, möge sie auch noch so klein erscheinen“, warb Börold um weitere Unterstützung. Er verwies darauf, dass ab einem Betrag von 20 Euro Spendenquittungen ausgestellt werden, und ab einer Summe von 50 Euro können sich die Spender namentlich auf einer Tafel in der Schlosskirche verewigen lassen, sofern sie das wünschen.

Das geplante Modell ist das dritte, das es von dem Gebäudeensemble geben wird, das Otto von Schwerin anstelle des Vorgängerbaus der Ritter von Krummensee errichten und Preußens erster König später umbauen ließ, bevor es ungewollt Opfer der Flammen wurde. Eine erste Variante hat der Heimatverein, eine zweite hatten die Altlandsberger Modellbauer gefertigt. Das Modell der Fördergesellschaft basiere indes auf historischen Plänen, hob der Vereins-chef hervor. Es gibt bereits ein Positiv aus Styropor, auf dem alle weiteren Schritte aufbauen.

Seinen Platz finden wird das 80 mal 85 Zentimeter große Modell später in den Freianlagen des Schlossgut-Geländes. Zunächst sollte es im sogenannten Ehrenhof platziert werden. Neuerdings ist auch ein Standort im Lustgarten in der Diskussion, auf der Terrasse zwischen Schlosskirche und Brau- und Brennhaus, die gegenwärtig gepflastert wird. Dort könnte es von allen Seiten gut betrachtet werden. Allerdings hieße das auch, dass dann das Denkmal von Otto von Schwerin einen anderen Platz bekommen müsste, das eigentlich an diese Stelle sollte.

Noch jedoch ist die Debatte um den Standort zweitrangig, denn erst einmal muss wie zuvor für den Kronleuchter und das Läutewerk der Schlosskirche das Geld aufgebracht werden. Börold erinnerte noch einmal an das besondere Bonbon für jene, die sich ganz besonders einbringen: Sie können den eigentlichen Guss in der Wegendorfer Kunstgießerei miterleben.(ufo)

Spenden an: Fördergesellschaft Schlossgut Altlandsberg e. V., IBAN DE84 1705 4040 0020 0262 00, BIC WELADED1MOL