Ministerin eröffnet Ende August Rad-Parkhaus

Oranienburg (MOZ) Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) eröffnet am 31. August um 10 Uhr das neue Oranienburger Fahrradparkhaus am Bahnhof. Auf zwei Etagen stehen dann mehr als 1 000 Stellplätze sowie neun abschließbare Boxen bereit. Die obere Etage ist über zwei Rampen an der Stralsunder Straße erreichbar. Von der oberen Ebene geht es auch direkt zu der Treppe, die auf den S-Bahnsteig führt. Zum Parkhaus gehören auch Werkzeug und eine Fahrradpumpe. Die Fahrradwachen, die derzeit an den Stellplätzen neben dem Bahnhofsgebäude arbeiten, werden künftig auch im Parkhaus ansprechbar sein, sagte Sven Dehler vom Oranienburger Stadtplanungsamt. Das Fahrradparkhaus kostet 1,6 Millionen Euro. Die Stadt zahlt davon 520 000 Euro, die größte Summe stammt aus Städtebaufördermitteln. Der jetzige Fahrradstellplatz wird beseitigt. An dessen Stelle entstehen im Zuge des Bahnhofsplatzumbaus die neuen Bushaltestellen.