dpa

Berlin (dpa) Sexspielzeug im Koffer eines Passagiers hat im Flughafen Schönefeld (Dahme-Spreewald) für Alarm gesorgt. Die verdächtigen Gegenstände seien am Vormittag beim Röntgen des Gepäcks von dem 31-Jährigen entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag. Daraufhin wurde der Koffer am Schalter für große oder sperrige Gepäckstücke überprüft und das Sexspielzeug entdeckt.

Entgegen der ersten Meldung hätten sich die verdächtigen Gegenstände aber nicht in einem Sperrgepäck befunden. Zuerst hatte Radio Berlin über das Sexspielzeug als Ursache für den Alarm per Twitter berichtet.

Der Bereich um den Sperrgepäckschalter wurde für eine knappe Stunde abgesperrt. Davon seien auch einige Check-In-Schalter betroffen gewesen, so der Sprecher. Die Sperrung wurde am Mittag wieder aufgehoben.