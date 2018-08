„Hitzebus“ des Senats hilft Obdachlosen auch diese Woche

dpa

Berlin (dpa) Der „Hitzebus“ des Berliner Senats hilft auch in dieser Woche Obdachlosen.

Seit Dienstag ist das Fahrzeug wieder in der Stadt unterwegs, um Sonnenmilch, Wasserflaschen und Obst an Menschen zu verteilen, die auf der Straße leben. Die Aktion läuft bis Freitag, wie die Sozialverwaltung mitteilte.

Bereits am vergangenen Wochenende fuhr der „Hitzebus“ durch Berlin, der eigentlich als Gästebus des Senats zum Einsatz kommt. Obdachlosen fehle es in der diesjährigen Sommerhitze an kühlen Rückzugsräumen, angemessener Kleidung, Essen und Trinken, hieß es zur Begründung.