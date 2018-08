Optikpark braucht es weniger heiß

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Den Rudi-Carrell-Hit legt dieser Tage wohl niemand auf. Denn seine gesungene Frage, wann es mal wieder richtig Sommer wird, ist nun beantwortet. Wenn es so weiter geht, brennt die Sonne tatsächlich von Juni bis September. Das wäre für den Optikpark in Rathenow ein klimatischer Supergau. Denn wie Geschäftsführer Joachim Muus meint, würde ab 25 Grad die 60-plus-Stammkundschaft zu Hause bleiben. Er hofft, dass sich zur zweiten Saisonhalbzeit des Optikparks die Durchschnittstemperaturen tagsüber irgendwo zwischen 20 und 25 Grad bewegen.

Seinen Angaben zu Folge, am Dienstag war Pressetermin vor Ort, besuchten seit Saisonstart im April nur etwa 40.000 Menschen den Optikpark. Normal wären rund 10.000 mehr. Allerdings waren es bis Saisonende 2017 insgesamt nur ca. 55.000 Besucher gewesen. Im vorigen Jahr litt der Optikpark unter zu viel Regen. Carrells Lied hatten da noch sehr viele Menschen im Ohr. Heute summt man wohl lieber den NDW-Hit „Ich möchte ein Eisbär sein.“

Ausgerechnet seit Anfang dieser Woche ist sogar von einer „Heißzeit“ die Rede. Den Begriff brachte das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) ins Spiel. Am Montag wurde auf www.pik-potsdam.de eine entsprechende Pressemitteilung veröffentlicht, die überschrieben ist mit den Worten: „Auf dem Weg in die `Heißzeit´? Planet könnte kritische Schwelle überschreiten“. Seither macht das Thema die mediale Runde in Deutschland.

Derartige Nachrichten sind von Natur aus auch für Betreiber von Park-Anlagen wie die in Rathenow interessant. Wohin geht die klimatische Reise? Wie die Landwirtschaft ist auch der Optikpark, wie sich für ihn 2017 besonders nachteilig zeigte, vom Wetter abhängig. Joachim Muus behält derweil den Wettertrend für die nächsten Tage im Auge. Denn am 18. August steht mit der „Serenade unterm Sternenhimmel“ das Top-Event der Saison an. Das jährliche Freiluftereignis für romantisch veranlagte Nachtschwärmer bietet auch 2018 ein abwechslungsreiches Kleinkunst-Programm an verschiedenen Stationen im Optikpark, in dem Fackeln und Kerzen kunstvoll für Licht sorgen sollen. Zu den beteiligten Künstlern gehören die beiden Rathenower Musikschüler Aaron und Lorenz, die am Klavier ihr Können zeigen werden, sogar vierhändig. Am Dienstag spielten sie vor Journalisten drei Stücke, darunter „Nothing else matters“ von Metallica.

Für den 18. August ist die Liste der Kleinkünstler lang, auch die der Akteure im Gastrobereich. Zudem bietet eine Floßfahrt mit hell leuchtenden Fackeln im Uferbereich des dortigen Havel-Altarms einen besonderen Genuss. Wie Muus am Dienstag berichtete, seien Floßfahrten offenbar das, was den Besuchern im Optikpark am besten gefällt. So geht es aus einer Befragung hervor, die bei Beginn der Sommerferien gestartet wurde. Laut dieser waren 47 Prozent der Besucher das erste Mal dort. Vielleicht lockt auch die Serenade, sofern es nicht ausgerechnet dann ausgiebig regnet, weitere Leute das erste Mal in den Rathenower Optikpark.