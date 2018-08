Intensive Arbeit am neuen West-Team

Martin Terstegge\moz

Brandenburg Seit sechs Wochen rinnt der Schweiß bei den Handballern des SV 63 Brandenburg-West. In den ersten vier Wochen scheuchte das Trainerteam Sven Schößler/Peter Reckzeh die Spieler durch die waldreiche Umgebung, um die konditionellen Grundlagen zu bilden. „Das hatte ich mir fest vorgenommen. In der Vorsaison traten in wichtigen Phasen des Spiels häufig Kräfteverschleiße ein, die uns Punkte kosteten. Das soll uns in der kommenden Saison nicht mehr passieren“, erklärte der Schößler.

Seit zwei Wochen dürfen die Akteure aber nun verstärkt den Ball in die Hand nehmen. In den drei Trainingseinheiten wird nun aber auch verstärkt an der Schnelligkeit gearbeitet. Für Schößler gibt es zwei Bereiche, wo er intensiv üben lässt. Zum einen im Defensivbereich, die Deckung soll stabiler stehen, zudem die Kommunikation zwischen Abwehrleuten und Torhütern verbessert werden. Wenn dies gelingt, kann der zweite Punkt seiner intensiveren Trainingsarbeit zum Tragen kommen; der schnelle Gegenstoß. „Ich möchte den Gegner mit brutalen Kontern überlaufen. Das sind die einfachsten Tore im Handball und tun dem Kontrahenten richtig weh“, so das Konzept von Coach Schößler.

Der hat zwar nun für die nächsten zwei Wochen seinen verdienten Urlaub angetreten, doch mit Peter Reckzeh steht eine zweite erfahrenen Kraft am Rand, die weiß, was von den Spielern zu fordern ist.

Bislang sind die Trainer mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Die Mannschaft zieht voll mit und bei einem gemeinsamen Training in Werder konnten die Brandenburger das 1. Team des HV-Grün-Weiß sogar bezwingen. Mal schauen ob es den West-Handballern auch am 17. August gelingt, wenn sie zur Saisoneröffnung der Werderaner um 19.30 Uhr ein Spiel gegen die 1. Männer bestreiten.

Eine Woche später begeht der SV 63 West seine eigene Saisoneröffnung, wo wieder alle Mannschaften, beginnend mit den jüngsten Nachwuchskräften bis hin zu den Frauen- und Männerteams vorgestellt werden. In diesem Rahmen treffen die West-Handballer um 19.30 Uhr auf die Potsdamer Steinadler, die Alte Herren des 1. VfL Potsdam. Die Spieler mögen zwar in die Jahre gekommen sein, doch was Routine ausmachen kann bewiesen sie beim diesjährigen Final-Four. Im Pokalendspiel besiegte sie den Ludwigsfelder HC und holten sich den „Pott“.

Ein paar Personalien gab es dann auch noch zu vermelden. Torhüter Danny Alpers hat sich wohl dem Grünheider SV angeschlossen. Wojciech Lipinski hat um seine Freigabe gebeten, da sich sein neuer Lebensmittelpunkt in Werder befindet. Dafür trainiert zur Zeit ein interessanter Mann beim SV 63 West mit, den der Verein gern verpflichten möchte. Der 21jährige Nick Stenzel käme im Rückraum oder auf Linksaußen zum Einsatz. Nun müssen beide Seiten sich noch einigen.

Bis zum Saisonstart am 1. September (18 Uhr) gegen den SV Lok Rangsdorf hofft das Trainerduo, dass sich Steven Nhantumbo rechtzeitig von seinem Muskelfaserriss erholt. Ansonsten ist der 17köpfige Kader bislang von Verletzungen glücklicherweise verschont geblieben. (ter)