Spaziergänger verhindern Waldbrand

Wulkow Das Duo war am Montagnachmittagin Wulkow am Ende der Dorfstraße unterwegs und hatte dabei eine kleine Brandstelle entdeckt. Daraufhin riefen sie die Feuerwehr und holten einen Radlader. Mit Sand und Pulverlöschern konnten sie so die etwa zwei Quadratmeter große Fläche löschen. Die eintreffenden zehn Feuerwehrleute entluden ihren Wassertank auf die Stelle, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Durch das schnelle Einschreiten der Spaziergänger konnte der Schaden gering gehalten werden.