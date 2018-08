Veltener Schule und Stadthalle beschmiert

Jürgen Liebezeit

Velten (MOZ) Zwischen Freitag und Montag sind in Velten die Ofenstadthalle und die Lindengrundschule mit Farbe besprüht worden. Insgesamt hinterließen die Unbekannten 20 Graffiti unterschiedlicher Größe an den Gebäuden. Einige Schriftzüge sind bis zu drei Meter lang. Die Graffiti sollen im Laufe des heutigen Tages beseitigt werden. Dazu werden Speziallösungsmittel und ein „Kärcher“ eingesetzt. Die Stadtverwaltung schätzt den Schaden auf rund tausend Euro ein. Eine politische Botschaft sei in den Schmierereien nicht zu erkennen gewesen, werde aber im Zuge der Strafanzeige, die die Stadt gestellt hat, erneut geprüft.