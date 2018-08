Granaten im Raum Fehrbellin gefunden

Siegmar Trenkler

Fehrbellin/Lobeofsund (MOZ) Gleich mehrfach musste der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) zuletzt im Raum Fehrbellin wegen Munitionsfunden aktiv werden. Am Dienstag entsorgten die Sprengstoff-Experten drei Granaten, die bei Lobeofsund gefunden worden waren. Das Fehrbelliner Ordnungsamt war am Dienstag gegen 8.30 Uhr informiert worden, weil in einem ausgetrockneten Graben in dem Ortsteil drei Granaten entdeckt wurden. Laut Ordnungsamtsleiter Peter Wolski wurde daraufhin der KMBD informiert. Diese konnten die Sprengkörper bergen. Schon vor dem Mittagessen war damit die Gefahr beseitigt. Bereits in der Woche zuvor hatte es einen weiteren Munitionsfund gegeben – diesmal in Fehrbellin auf einem Privatgrundstück. Beim Graben im Garten war in rund 60 Zentimetern Tiefe eine Granate gefunden worden, die ebenfalls durch die Experten beseitigt worden war.