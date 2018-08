Fast 340 Waldbrände seit Jahresbeginn

dpa

Berlin (dpa) Keine Rekordhitze, aber trotzdem drückend heiß: Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg hielten sich am Dienstag wider Erwarten unter der 38-Grad-Marke.

In Berlin-Marzahn wurden am Nachmittag 34,5 Grad gemessen. In Potsdam war es schwül-warm mit knapp 35 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In der Vergangenheit gab es schon heißere Tage: Im August 2015 wurden in Potsdam 37,6 Grad gemessen. Im Sommer 1992 musste sich die Landeshauptstadt sogar mit 39,1 Grad herumschlagen.

Auch für Mittwoch kündigten Meteorologen wieder extrem heiße Temperaturen bis zu 38 Grad an. Sonne am Morgen sollte zum Nachmittag hin durch Quellwolken bedeckt werden. „Örtlich starke Hitzegewitter mit Starkregen, Hagel und teils schweren Sturmböen“ seien wahrscheinlich, hieß es weiter. In der Nacht zum Donnerstag gehen die Wolkenfelder zurück. Die Tiefstwerte sollen dann zwischen 21 und 17 Grad liegen. Am Donnerstag soll es dann etwas kühler sein.

Die Waldbrandgefahr bleibt bei der Hitze und Trockenheit weiter hoch. In 11 von 14 Regionen war für den Mittwoch die höchste Waldbrandgefahrenstufe ausgerufen worden. In den Landkreisen Spree-Neiße, Ostprignitz-Ruppin und Oder-Spree herrsche die zweithöchste Gefahrenstufe, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel. Bis zum Dienstag habe es 338 Mal gebrannt in diesem Jahr. 658 Hektar Wald standen bereits in Flammen.

Am Dienstag hielten die Feuerwehr zwei alte Brände in Atem. Mit einigen Fahrzeugen waren die Einsatzkräfte zu einem Brand am Götzer Berg (Landkreis Potsdam-Mittelmark) aufgebrochen. Dort hatten bereits am Sonntagabend rund 20 000 Quadratmeter Waldfläche gebrannt. Am Montagmittag gab die Feuerwehr erst Entwarnung. Nun entflammten die alten Glutnester erneut. Laut der Regionalleitstelle der Feuerwehr Brandenburg brannten am Dienstag etwa 500 Quadratmeter. Mit großen Schläuchen wurde die Erde bewässert. Am Nachmittag war der Brand unter Kontrolle.

„Die Brände verursachen um die 500 bis 600 Grad Hitze im Boden“, erklärte Engel. Selbst wenn die Erde oberflächlich abgelöscht sei, könnten alte Glutnester aufgrund ihrer Tiefe schnell wieder entflammen - auch noch nach mehreren Tagen. Alte Brände müssten genau im Blick behalten werden.

Auch auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Jüterbog (Landkreis Teltow-Fläming) brannte es am Dienstag wieder. Erst vor rund eineinhalb Wochen standen dort mehr als 250 Hektar in Flammen. Am Dienstag brannten 350 Quadratmeter, wie die Regionalleitstelle mitteilte. Am Nachmittag waren Feuerwehrleute mit den Restlöscharbeiten beschäftigt.