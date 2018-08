Frische Farbe für Schul- und Kita-Flure

Ines Weber-Rath

Zeschdorf (MOZ) Keine Großinvestition wie in die Komplettsanierung der Schulturnhalle, aber immerhin: Die Gemeinde Zeschdorf lässt während der Sommerferien Renovierungsarbeiten in der Alt Zeschdorfer Schule im Grünen und in der Kita „Zeschdorfer Spatzen“ durchführen.

Die Maler der Firma Kursawe/Dahmann haben ihre Arbeit in den Fluren der Grundschule und Kita und zur farblichen Neugestaltung des Eingangsbereiches beendet. Und auch das Schulsekretariat erstrahlt in frischen Farben. Nun verlegen Mitarbeiter der Niederjesarer Firma Perlwitz noch neuen Fußbodenbelag. Die Gemeinde investiert rund 13 000 Euro in die Renovierungsarbeiten in Schule und Kita.

Seit rund einer Woche wird zudem der Eingangsbereich zur Petershagener Trauerhalle gepflastert. Die Fassade der Halle soll danach noch farblich neu gestaltet werden, informiert Zeschdorfs Bürgermeisterin Margot Franke.(ir)