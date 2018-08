Bethke baut aus

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Projektentwicklungsfirma HP&P baut an der Bernauer Straße in Oranienburg 38 Plätze für betreutes Wohnen sowie eine Tagespflegeeinrichtung mit 20 Plätzen. Betreiber der Einrichtung wird die Michael-Bethke-Unternehmensgruppe, die nebenan bereits das Pflegeheim „Louise Henriette von Oranien“ betreibt. Baubeginn für den Neubau mit drei Obergeschossen soll noch in diesem Jahr sein, teilte Michael Bethke mit. Wir hoffen, dass wir im September die Baugenehmigung bekommen“, sagte Bethke. Das Haus sei eine Ergänzung zum Bestand. Der benachbarte Parkplatz wurde gekauft und verschwindet.

HP&P investiert 10,5 Millionen Euro in den Neubau mit moderner Fassadengestaltung. Der Neubau mit 5 000 Quadratmetern Nutzfläche soll bis Mitte 2020 fertiggestellt werden. Die Unternehmen reagieren damit auf die wachsende Nachfrage nach betreuten Seniorenwohnungen und Tagespflegeplätzen. Drei weitere Häuser für betreutes Wohnen und Wohngemeinschaften sollen im rückwärtigen Bereich in Richtung Speyerer Straße entstehen. Bethke verhandelt mit der Stadt über einen Erbbaupachtvertrag. „Die Umsetzung hängt von den Neubauplänen für die Kita ab“, so Bethke. Die Nachfrage nach betreutem Wohnen wachse. Für die Neubauwohnungen würden sich bereits Interessenten melden. Michael Bethke gründete seine Hauskrankenpflege 1993 in Oranienburg. Inzwischen betreibt er mehrere Häuser an verschiedenen Standorten und beschäftigt mehr als 850 Mitarbeiter. In Oranienburg gehören zur Unternehmensgruppe neben dem Seniorenpflegeheim eine Hauskrankenpflege, ein Fahrdienst sowie das das Café Louise.