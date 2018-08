Die Dondas sind kaum zu toppen

Irina Voigt

Waldsieversdorf. Seit 23 Jahren bildet der Vier-Seen-Triathlon den sportlichen Abschluss des Jägerfestes in Waldsieversdorf. Wegen der großen Hitze war das Starterfeld in diesem Jahr vor allem bei den Kindern, Jugendlichen und Familien etwas kleiner. Im Hauptlauf gingen 40 Sportler an den Start.

Ohne Sport ist das Jägerfest nicht mehr vorstellbar. Zuletzt waren es 60 Läufer und Läuferinnen zwischen zehn und 70 Jahren, die am Jägerfestlauf teilnahmen. Für eine der herausragenden Leistungen sorgte die Neuenhagnerin Susanne Möller (Team Rennbahn), die bei der 25. Auflage den Wettbewerb über 8,7 Kilometer gewann. Immer ein Woche später sind die Triathleten dran. Beim Vier-See-Triathlon gingen insgesamt 48 Kinder, Jugendliche, Männer und Frauen am Volksbad zum Vier-Seen-Triathlon an den Start. Etliche Jägerfestläufer waren auch wieder darunter.

Die Vorbereitungen für diese anspruchsvolle Veranstaltung, die im Kalender vieler Ausdauersportler einen festen Platz hat, beginnen eigentlich schon im tiefsten Winter. „Da haben wir nämlich übers Eis die 350-Meter-Strecke bis zur Wendeboje fürs Schwimmen im Hauptlauf ausgemessen“, sagt Jörg Hoffmann, der in diesem Jahr im Begleitboot zur Sicherheit der Schwimmer bei „Kapitän“ Hans-Ulrich Augustin mitfährt. „Und vor dem ersten Start wurden von zahlreichen Helfern auch die Rad- und Laufstrecken gesichert und entsprechend gekennzeichnet“, sagt er. Und zählt auf, dass fast so viele Helfer, inklusive Feuerwehrleuten, im Hintergrund in der Vor- und Nachbereitung tätig sind, wie Sportler an den Start gehen.

Während bei Astrid Landsmann alle Informationen zusammenkommen, die sie im Anschluss ohne Zeitverzug den Teilnehmern zusendet, haben die Kinder den Wettkampftag begonnen. Da die Konkurrenz nicht so groß ist, gibt es am Ende sowieso nur Gewinner.

Auf den Treppchen in jeder Siegerehrungsrunde steht an diesem Tag immer auch ein Mitglied der Berliner Familie Donda. So sind Jeanette und Thomas Donda mit Sohn Tamino als Familie gestartet, hat sich der zehnjährige Tamino dann noch in seiner Altersklasse vor Moritz Büssow behaupten können und Bruder Noah in der AK 14/15 den Pokal geholt. Großvatre Uwe Richter verpasste bei den Männern Ü 55 nur knapp das Treppchen. Thomas Donda (TSC Berlin) startete außerdem im Hauptlauf und belegte hinter Oliver Arnhold vom KDH-Radteam und Tim Foerster vom MSV Tripoint Frankfurt den dritten Platz.

Auch in diesem Jahr gelang es keinem der Sportler, die 60-Minuten-Marke zu knacken. Die Bedingungen waren gar zu schwierig. „Noch nie hatten wir solche Wassertemperaturen, da kann man fast nicht mehr von Erfrischung reden“, sagte Veranstaltungsleiter Wolfram Langenstedt. 29 Grad hatte der Bademeister gerade gemessen.

Auch die anspruchsvolle Radstrecke hatte es in sich. Im vergangenen Jahr standen Teile der Hohlwege unter Wasser, diesmal machte den Sportlern neben den Temperaturen weit jenseits der 30 Grad vor allem der tiefe Sand ordentlich zu schaffen.

„Diesmal hat es noch nicht geklappt, aber nächstes Jahr peile ich einen Platz auf dem Treppchen an“, nimmt sich der 26-jährige Berliner Fabian Hagedorn vor, der bei seinem ersten Waldsieversdorfer Triathlon aufRang 5 einkommt. „Mehr Training, dann reicht es auch für mehr als nur zum vorletzten Platz“, schaut auch Dirk Zibulski aus Strausberg nach großer Anstrengung an diesem Tag, optimistisch nach vorn.