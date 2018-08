Schaden am teuren Ersatzneubau ist behoben

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Der Schaden am Ersatzneubau der Theodor-Fontane-Grundschule ist behoben. Bereits im vergangenen Jahr. Das teilte Christian Nörtemann, Fachbereichsleiter Gebäudemanagement und Hochbau, auf Nachfrage von Ramona Gorski in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Stadtverordnetenversammlung mit.

Die sachkundige Einwohnerin hatte sich bereits im Ausschuss für Kurstadtentwicklung nach dem Sachstand erkundigt und die Verantwortlichkeit hinterfragt. Mit der Antwort, der Planer sei inzwischen verstorben, gab sie sich nicht zufrieden und brachte das Thema nochmals zur Sprache.

Ihren Informationen zufolge sei der Regenwasserablauf zu dicht am Mauerwerk des für rund eine Million Euro errichteten Nebengebäudes verlegt worden und habe dadurch Feuchtigkeitsschäden verursacht. „Wieso wird die Verantwortung auf den Planer abgeschoben? Der Bauleiter, die Stadt stehen genauso in der Verantwortung“, so ihre Meinung. Ferner wollte sie wissen, warum das Bauamt nicht kontrolliert habe und der Bauausschuss darüber nicht informiert worden sei.

Der Bauausschuss sei über den Mangel und die Beseitigung nicht informiert worden, weil es sich dabei um ein Geschäft der laufenden Verwaltung gehandelt habe, erklärte Christian Nörtemann. Ungeachtet dessen sei die Stadt hoheitlich in der Verantwortung gewesen. Er versuchte, das Problem zu erklären. „Die Planungsgrenze des einen Planers ging bis zur Hauswand und die des anderen ging bis zur Hauswand-Außenkante. Es sei damals verpasst worden, das Problem besser am Tisch zu klären“, so Nörtemann. Das führte dazu, dass durch das Gefälle des Schulhofs das Regenwasser an die Fassade gelaufen ist, dort nicht abfließen konnte und oberhalb der Sperrschicht ins Mauerwerk eingedrungen ist. Inzwischen sei es zum Stillstand gekommen und nicht mehr feucht. „Wir haben letztes Jahr die Sperrschicht erneuert und eine Rinne vor das Gebäude gesetzt. Dadurch läuft kein Wasser mehr an die Fassade“, so Nörtemann. „Besser wäre es gewesen, man hätte ein Kiesbett angelegt“, so der Fachbereichsleiter. Aber das sei, so habe man ihm gesagt (er war damals noch nicht im Rathaus tätig – Anmerkung der Redaktion), von der Schule nicht gewünscht worden.