Schützen treffen ins Schwarze

Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) 84 Schützen aus 24 Vereinen haben am diesjährigen Landes-Seniorenpokal am Schießzentrum an der Autobahn teilgenommen. Darunter waren auch zehn Starter aus Frankfurt. Einen 2. Platz sicherte sich Reinhard Garke vom Frankfurter Sportschützenverein 69 in der Disziplin Kleinkaliber-Gewehr 50 Meter Auflage.

Organisator Andreas Franke vom Brandenburgischen Schützenbund zeigte sich zufrieden mit der Resonanz. „Die gute Beteiligung hat uns gefreut. Die Terminsuche war relativ schwierig. Nachdem der Seniorenpokal in den vergangenen Jahren im Wechsel in Potsdam und Schönwalde stattfand, wollen wir ihn jetzt dauerhaft in Frankfurt etablieren. Hier gibt es einfach die besten Bedingungen mit den elektronischen Anlagen“, berichtete Franke, der Mitarbeiter der Geschäftsstelle des Schützenbundes ist.

Bei insgesamt 160 Starts war jeder Schütze im Schnitt in zwei Disziplinen an den Start gegangen. Erstmals gab es neben den fünf üblichen Disziplinen auch zwei Mix-Wertungen. „National und international gibt es den Trend, dass Frauen und Männer gemeinsam antreten – daher wollten wir das auch probieren. Es wurde gut angenommen, allerdings haben wir die Wertungen innerhalb des Wettkampfes vergeben, da sich die Beteiligung der Frauen an dem Seniorenpokal in Grenzen hielt“, berichtet Franke. Einer der Gründe dafür könnte sein, dass die Schützinnen am 29. September den Landesdamenpokal austragen – ebenfalls in Frankfurt. Nach der großen Siegerehrung wird es dann auch wieder den Schützenball geben.

Mit den erbrachten Leistungen beim Seniorenpokal zeigte sich der Schützenbund zufrieden, viele Teilnehmer trafen ins Schwarze. „Besonders die Starter, die sich für die Deutschen Meisterschaften im Oktober in Hannover und Dortmund qualifiziert haben, konnten mit guten Leistungen überzeugen“, sagte Franke. Herausheben wollte er Werner Last von der Schützengilde Bernau, der im Kleinkaliber-Gewehr 50 Meter Auflage mit 295,8 Punkten und in der Disziplin Luftgewehr Auflage mit 316,1 Zählern siegte.

Zudem wurden zwei neue – allerdings inoffizielle – Landesrekorde aufgestellt. Diese gelten aber erst ab einem Wettkampf ab mindestens Landesebene. Als nächster Wettkampf steht dann Anfang September der Vorderlader-Cup auf dem Programm.