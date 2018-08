Hitzeschaden an der Fleischtheke

Arbeitet auf Hochtouren: An dieser Kühlanlage im Edeka-Markt in der Bernauer Banhofspassage steht Mathias Igel, der stellvertretende Marktleiter. Der Betrieb hatte vor einer Woche Probleme mit der Kühlung, nun läuft die perfekt. © Foto: Sergej Scheibe

Kerstin Ewald

Bernau (MOZ) Bäcker sind hohe Temperaturen am Arbeitsplatz gewöhnt. Fleischer dagegen müssen sich derzeit um ihre Ware sorgen – ein paar Grad zu viel macht sie unbrauchbar. Vergangene Woche musste der Edeka in der Bahnhofspassage einen Großteil der Frischeprodukte entsorgen – die Kühlanlage war ausgefallen.

Am Donnerstag um kurz vor 6 Uhr bekam Mathias Igel, der stellvertretende Marktleiter bei Edeka in der Bahnhofspassage, den Anruf: Die Verbundkühlanlage ist in der Nacht ausgefallen. Die Wartungsfirma war zwar in der Nacht automatisch alarmiert worden, konnte den Schaden aber nicht beheben. Der Regler, der den Einsatz der sieben Verdichter steuert, war überlastet und ausgefallen.

Igel fuhr an seinen Arbeitsplatz, mobilisierte alle verfügbaren Mitarbeiter und bestellte einen extra Kühllaster. Gemeinsam versuchte man zu retten, was zu retten war.

Doch der Großteil der frischen Ware, der Inhalt von rund 60 Metern Kühlregalen - Butter, Joghurt, Käse, Wurst und Matjessalat - war nicht mehr zu gebrauchen. Blitzartig mussten die Mitarbeiter eine Inventur über die vom Vergammeln bedrohten Produkte organisieren, um der Versicherung die Höhe des Schadens zu melden: Dieser liegt im fünfstelligen Bereich, nur soviel lässt der Marktleiter durchblicken.

Als um 8 Uhr die ersten Kunden in den Markt kamen, fanden sie die Gänge mit den Kühlregalen abgesperrt vor. An der Fleischtheke mochten es einige gar nicht wahrhaben, berichtet Fleischer Martin Wendland: „Das war stressig, einige Kunden kamen und wollten, dass wir ihnen die aussortierte Ware verkaufen.“ Sein Kollege Burkhard Schieferdecker ergänzt: „Stellen sie sich vor, jemand bekommt was von uns und holt sich Salmonellen, andere stecken sich vielleicht noch an! Wir beide wären unsere Jobs los.“

Das Fleisch-Kühlhaus, in dem die Temperatur höchstens 7 Grad erreichen darf, hat bisher der Hitze standgehalten. Die Fleischer klagen jedoch über einen defekten Lüfter und damit einhergehende Wärme im Fleischvorbereitungsraum. Das Gerät wird bald ausgetauscht.

Währenddessen haben die Mitarbeiter der Kühlanlagen-Firmen alle Hände voll zu tun. Bei der Wartungsfirma vom betroffenen Edeka Dresdner Kühlanlagenbau sind die Mitarbeiter unter Hochdruck, alle eingegangen Serviceanfragen zu bedienen. Zum Reden haben sie keine Zeit.

Auch bei der Bernauer Firma Kältetechnik Mietzner sind drei Mitarbeiter im Dauereinsatz. Die Anlagen werden einfach nicht mit den hohen Umgebungstemperaturen fertig. Bei 32 Grad schaffen sie die entsprechende Kühlleistung vielleicht noch, bei 45 Grad Umgebungstemperatur kühlen sie nicht mehr ausreichend oder fallen komplett aus.

Ein anderer Kühlfachmann erklärt den häufigen Sommerausfall der Kühlanlagen damit, dass die im Gerät entstandene Wärme nicht entweichen kann, vor allem, wenn entsprechende Kanäle durch mangelnde Wartung verstopft sind.

Ein anderer Berufsstand, nämlich der der nachts arbeitenden Bäcker, muss derzeit am Ofen mit besonders hohen Temperaturen kämpfen: „Wir fühlen uns den ganzen Tag wie ausgelaugt, und tagsüber Schlafen ist bei der Hitze schwierig.“, erklärt Ricardo Remus, Geselle bei der Bäckerei Cornelius. „Wer nicht hitzebeständig ist“, ergänzt Kollege Romano Knaack, „fängt diesen Job gar nicht erst an.“