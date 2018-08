Mehr Sprechzeiten, mehr Honorar

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzt zur großen Reform an. Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz will er die medizinische Betreuung der Patienten verbessern. Den Ärzten verordnet er dazu mehr Sprechzeiten: 25 statt 20 Stunden pro Woche. Und prompt gibt es Kritik. Von nahezu allen Seiten.

„Für die Patienten wird sich kaum etwas ändern“, ist Bernd Pohle überzeugt. Der Hausarzt arbeitet seit 1999 in eigener Niederlassung in Eberswalde und er vertritt als Regionalbeirat die Interessen seiner Kollegen bei der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KV). Pohle kann sich noch gut an die letzte große Reform erinnern: die Änderung der Honorarordnung für Ärzte 2005 – verbunden mit massiven Einschnitten. Da hätten in der Tat viele Mediziner die ausgewiesenen Sprechzeiten auf das gesetzliche Minimum von 20 Stunden reduziert. Aber eigentlich, so weiß er aus Erfahrung, arbeiten viele doch weit mehr. Etwa durch Hausbesuche oder Telefonsprechstunden. Er selbst, überschlägt er seine eigenen Zeiten, liege bei deutlich mehr als 25 Stunden, „die ich direkt für die Patienten da bin“. Hinzu kämen Dokumentation, Abrechnung ...

Christian Wehry, Pressesprecher der KV Brandenburg, bestätigt: Die Ärzte in der Mark arbeiten mehr als der Bundesdurchschnitt. 2016 habe es eine Erfassung der Gesamt-Arbeitszeit von Medizinern gegeben. Demnach kamen die Brandenburger Mediziner auf 52,6 Stunden pro Woche (Bundesdurchschnitt 50,6 Stunden). Was sicher auch mit den Haus- und Heimbesuchen sowie „den weiten Wegen hierzulande zu tun“ habe. Niedergelassene Kollegen mit einem „vollen Versorgungsauftrag“ seien verpflichtet, 20 Stunden Sprechzeit anzubieten. Dies überprüfe die KV auch stichprobenartig, so Wehry, dem keine Verstöße bekannt sind.

„Wir müssen unsere Sprechzeiten an die KV melden, auch jede Änderung“, bekräftigt Pohle. Dort, auf der Homepage der KV, können Interessierte unter Arztsuche die Angebote abrufen. Teilweise inclusive Übersicht Termin- und Akutsprechstunden. Benötige ein Patient aufgrund einer wirklich sehr akuten Erkrankung einen Facharzttermin, greife er selbst zum Hörer und rufe bei einem Kollegen an. „Ich kann nicht erkennen, dass wir ein Problem etwa mit verschleppten Erkrankungen haben.“ Im Gegenteil: Es gebe einen „sehr niedrigschwelligen Zugang zum Gesundheitswesen“ für die Patienten, findet der Allgemeinmediziner. Allein die hohe Zahl an Patienten, die die Rettungsstelle aufsuchen, sei ein Beleg dafür. Ein Problem sieht Pohle vielmehr im Vergütungssystem. Ein System, das seinen Worten zufolge „leistungsfeindlich“ ist. Pohle spricht über Kalkulationszeiten und Richtgrößen, über überbordende Bürokratie. Wer beispielsweise mehr als 120 Prozent – im Vergleich zum sogenannten Fachgruppendurchschnitt – erbringt, der werde durch eine „Abstaffelung“, sprich weniger Honorar abgestraft. Ein Versuch, diese Richtgrößen abzuschaffen, durch Schleswig-Holstein gab es einen solchen Vorstoß, sei gescheitert. „Ich bin einfach enttäuscht von der Politik.“

Doch nun soll sich Mehrarbeit wieder lohnen. 600 Millionen Euro sollen die Kassen für die Erweiterung der Sprechzeiten zur Verfügung stellen. Pohle ist skeptisch: Die Kassen hätten bereits ihre Position deutlich gemacht, würden „mauern“. In der Tat hat etwa der AOK-Bundesverband öffentlich erklärt, dass er das jetzige Budget von 37 Milliarden Euro für auskömmlich hält. Und das Ausschütten von weiteren 600 Millionen Euro „Versichertengelder im Gießkannen-Verfahren“ scharf kritisiert.

Christian Wehry macht auf einen weiteren Aspekt der Spahn-Pläne aufmerksam. Demnach sollen die KV in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebieten zu „Eigeneinrichtungen“ verpflichtet werden. Die KV Brandenburg sei längst diesen Weg eingeschlagen. Beispielsweise mit den Bereitschaftspraxen in Kliniken sowie den KV-Regiomed-Praxen. „Aber auch wir haben keine Ärzte im Keller.“ Sprich: Es fehlt zum Teil an Nachwuchs. Einen möglicherweise positiven Ansatz in dem Gesetzentwurf haben er und seine Kollegen aber ausgemacht: „Vielleicht ist dies der Einstieg in den Ausstieg aus der Budgetierung.“ Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, findet klare Worte: Der Minister müsse dafür sorgen, dass die „Krankenkassen ihre Blockadehaltung“ aufgeben. Sonst „wird es sehr schwierig“.