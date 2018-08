Klaus D. Grote

Leegebruch (MOZ) Ein 16-Jähriger sorgte am Dienstagabend in Leegebruch für einige Aufregung. Der Jugendliche griff gegen 20 Uhr nahe der Bushaltestelle am Robert-Koch-Platz nach einer verbalen Auseinandersetzung einen 19-Jährigen und dessen 16-jährige Begleiterin an. Der Jüngere biss den Älteren in den Arm, kratzte ihn und bespuckte das Mädchen. Die Angegriffenen alarmierten die Polizei und einen Rettungswagen und versuchten, den Angreifer bis zu deren Eintreffen festzuhalten. Die Polizisten unterzogen den 16-Jährigen einem Alkoholtest und stellten einen Wert von 1,5 Promille fest. Außerdem wurde bei einem Drogentest der Konsum von Amphetaminen festgestellt. Als der junge Mann im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden sollte, versuchte er zu flüchten. Die Polizei hinderte ihn daran und legte ihm Handschellen an, nachdem er um sich geschlagen hatte.

Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Jugendliche als vermisst gilt. Die Mutter des 16-Jährigen wurde informiert und kam zum Krankenhaus. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.