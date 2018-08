Neues Rathaus soll massive Mängel haben

Holger Rudolph

Rheinsberg ([]) Schwere Mängel attestieren die von SPD und CDU gewollten Experten dem im Bau befindlichen neuen Rheinsberger Rathaus. Wie der SPD-Fraktionsvorsitzende Sven Alisch bei der Ratssitzung am Montag sagte, sollen Kabel falsch verlegt und Fenster so montiert sein, dass sich Schimmel bilden kann. Auch Schall- und Brandschutz entsprächen nicht den Vorgaben. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) will sich die Mängelliste nun von Alisch holen. Zur Zusammenarbeit mit den seitens SPD und CDU gewollten Experten ist er nicht bereit. Sie wollten sich auf Kosten der Stadt bereichern, behauptete er.