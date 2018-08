Absoluter Panik-Modus

Kuba Kruszakin

Niederfinow Nein, ich bin weder konvertiert, noch will ich mit dieser Kleidung bestimmte Religionen oder Ethnien beleidigen. Dieses Kostüm habe ich am Sonnabend als Statist bei Giuseppe Verdis bekannter Oper Nabucco in Niederfinow getragen. Hat sich das gelohnt?

Denn eigentlich habe ich weder von Oper, noch vom Schauspiel, noch vom Singen eine Ahnung. Die letzte halbwegs ernsthafte Rolle, die auf mich zukam, war die Rezitation eines Gedichts einer großen nationalen Dichterin (lies: meiner ehemaligen, unsympathischen Lehrerin für Polnisch und Literatur) auf einer Schulakademie für Abgänger meiner alten Oberschule – wohlgemerkt vor mehr als fünf Jahren. Was zum Teufel mache ich also auf einer großen Bühne?

Der Grund ist ganz simpel. „Wenn man nicht weiß, worum es geht, dann geht es immer ums Geld“, so ein bekannter osteuropäischer Spruch. Für eine Reportage habe ich mich bereit erklärt, bei dem Stück als Statist mitzuwirken. Immerhin: Ich habe nichts zahlen müssen und eines der berühmtesten Werke Verdis live in meiner Nähe und mit dem Schiffshebewerk im Hintergrund sehen können. Also ging ich auf’s Ganze und begab mich bereits am späten Samstagnachmittag zum Niederfinower Schiffshebewerksgelände. Dort, wo die große Open-Air-Bühne aufgebaut worden war, auf der auch ich bald schon bald stehen sollte.

Die Schlange war überraschend lang und das Warten ermüdend – aber wenigstens durfte ich mir den Platz frei aussuchen. Natürlich nutzte ich es schamlos aus und ging in eine der vordersten Reihen, um die Vorstellung unter möglichst besten BedingungenIch musste erst nach der Pause auftreten.

Doch diese kam nicht so schnell, wie ich dachte. Nach einer halben Stunde fing ich damit an, alle paar Minuten nervös auf die Uhr in meinem Handy zu sehen. Zehn vor neun, neun Uhr, fünf nach neun – nichts. „Ich glaube, da gibt’s keine Pausen“, sagte mir eine Frau, die neben mir saß. „Geil“, dachte ich, „ich habe den richtigen Moment verpasst. Läuft.“

Und dann kam die lang ersehnte Erlösung, als ich sie nicht mehr erwartet habe – die lange Pause. Rasch lief ich hinter die Kulissen. Dort wartete eine Kostümbildnerin namens Olga auf mich und zwei weitere, deutlich ältere Statisten. Schnell zog sie uns an – und als ich mich im Spiegel anschaute, konnte ich mich selber nicht erkennen und musste ein wenig schmunzeln. Na ja, der Grund dafür lässt sich gut auf dem Bild erkennen.

Schnell war der Spaß jedoch vorbei, als uns ein Schauspieler namens Otto im gebrochenen Deutsch instruierte, wie wir uns benehmen sollten. „So, drittes Lied, erster Akkord, rechts. Zweiter Akkord, rechts und ab“, hörten wir von ihm. Ach, und singen mussten wir auch, obwohl wir nicht einmal den Text kannten. „Ach, ganz entspannt, Mund bewegen auch gut“, beruhigte uns Otto. Im Nachhinein waren diese Worte nicht sonderlich hilfreich, wie sich zeigen sollte.

Als wir gemeinsam die Bühne betraten, verlor ich fast meinen Verstand. Hunderte, meist ältere Zuschauer aus der gesamten Bundesrepublik und ehemaligen Ostgebieten schauten meiner potenziellen Demütigung zu. Ich befand mich im absoluten Panik-Modus: eine Minute lang die Lippen zur Musik zu bewegen, will einfach nicht klappen. Dann Schweigen, sieht noch schlechter aus, toll. Dann wieder Mund auf und Gesang vortäuschen.

Und dann kam das dritte Lied. Erster Akkord, einmal nach rechts, klappt gut. Zweiter Akkord, wieder nach vorne. Nein, nach rechts. Mist! Wieder eine Blamage. Aber immerhin: Lied vorbei. „Jetzt ab“, flüsterte Otto. Endlich weg. Ein Glück. Es ist vorbei.

Die Erfahrung bereue ich dennoch nicht. Es war schon spannend, mit professionellen Darstellern auf einer Bühne zu stehen und sie bei der Arbeit mitzuerleben. Und ich habe eine Motivation gefunden, Tschechisch zu lernen – alle Schauspieler kamen nämlich von dort.