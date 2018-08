Aldi-Markt eröffnet Ende August

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Für die Warenanlieferung gibt es einen eigenen Tunnel. „Wenn die Lkw da frühmorgens reinfahren, geht das Tor hinter ihnen zu und die Anwohner bekommen von der Räumerei nichts mit“, sagt Roland Keßler. Der Aldi-Markt an der Ehrenfried-Jopp-Straße ist der dritte, den der Bauleiter der gleichnamigen Firma aus der Uckermark für die Aldi Nord Unternehmensgruppe modernisiert. Jeder der insgesamt 2300 Märkte in Deutschland ist irgendwann dran, so Sprecherin Verena Lissek.

Am 30. August soll der Aldi-Markt in Nord wieder öffnen; zurzeit werden die Zufahrten und Stellplätze im Außenbereich gepflastert. Mitarbeiter der Firma Buchwald aus Frankfurt (Oder) setzen Pumpschächte für die Dachentwässerung und baggern das ausgehobene Erdreich anschließend zu, damit die Pflastersteine für die Zufahrten zum Anlieferungstunnel und den Parkplatz verlegt werden können. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Bauleiter Keßler.

Drinnen tut sich derweil nichts: Regale sind dort schon erkennbar, herumliegendes Baumaterial lässt darauf schließen, dass bis zur Eröffnung noch einige Arbeiten zu erledigen sind. Große Fensterfronten und helle Farben, so Verena Lissek, sollen künftig für eine freundliche Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sorgen.

Weil sich der Markt mit dem Neubau gegenüber der alten Verkaufsfläche von 800 auf 1200 Quadratmeter vergrößert hat, stehe den Kunden mit der Modernisierung außerdem ein breiteres Angebot an frischen Lebensmitteln und Backwaren zur Verfügung.

Die Anzahl der Mitarbeiter werde entsprechend erhöht: „Insgesamt werden in dem neuen Markt vorerst 14 Mitarbeiter beschäftigt sein“, teilt die Unternehmenssprecherin mit. Zum Investitionsvolumen wollte sie keine Auskunft geben.