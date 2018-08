Enttäuschende Service-Seite

Frankfurt (Oder) (MOZ) Brandenburgs Badegewässer erfüllen die hohen EU-Anforderungen an das Baden. Sie gehören europaweit zu den anerkannten Badegewässern. – So stolz verkündete es Verbraucherschutzminister Stephan Ludwig zu Ferienbeginn in einer Pressemitteilung. Diese enthielt auch den Hinweis auf eine Internetseite, auf der man sich angeblich laufend über den Zustand von Hunderten Seen im Land informieren kann.

Tatsächlich kann man sich ausgerechnet in diesen ungewöhnlichen Hitzetagen auf die dort enthaltenden Angaben nicht mehr verlasen. Denn die Daten zur mikrobiologischen Belastung, den Temperaturen und der Sichtweite stammen bestenfalls von Ende Juli, sind bei den meisten Gewässern aber noch viel älter.

Dies liege daran, dass von den zuständigen unteren Wasserbehörden in den Landkreisen nicht häufiger Messdaten geliefert würden, hieß es dazu gestern. Das kann ja durchaus so sein. Aber dann sollte man auch gar nicht erst falsche Versprechungen machen.