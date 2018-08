Raiffeisengärtnerei geschlossen

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Bei der Raiffeisen Handels- und Dienstleistungsgenossenschaft Oder/Spree, die ihren Sitz in Beeskow hat, gibt es einige Strukturveränderungen. Die Gärtnerei ist offiziell geschlossen.

Vor rund fünf Jahren hatte die Genossenschaft die zuvor privat geführte Gärtnerei in Beeskow übernommen. Auf einer Fläche von knapp einem Hektar stehen dort Gewächshäuser, in denen bisher Beet- und Balkonpflanzen heran wuchsen und dann in den Märkten der Genossenschaft und in vielen Blumenläden der Region verkauft wurden. Ein schwieriges Geschäft in den alten DDR-Gewächshäusern. Im Vergleich zu modernen Anlagen haben die 40 bis 50 Jahre alten Häuser eine sehr schlechte Energiebilanz, eine Automatisierung der Arbeitsprozesse ist auf Grund der Bauweise fast nicht möglich. Hinzu kommt, dass man in diesem Jahr auf den Stiefmütterchen und Primeln praktisch sitzen blieb, weil der März so kalt war, dass niemand im Garten Blumen pflanzen wollte und konnte. Danach warteten die Leute, bis es Zeit für die Geranien wurde.

„Deshalb haben wir uns zur Schließung des Betriebsteils entschlossen“, sagt der Vorstandsvorsitzende Frank Wagner. Offiziell war am 30. Juni Schluss, der verbliebene Mitarbeiter kümmert sich um den Verkauf der letzten Pflanzen und von Betriebsmitteln. Später wird er in einer anderen Gärtnerei der Region weiterarbeiten können.

Stauden, Rosen und Erbeerpflanzen, die jetzt in den sieben Märkten der Genossenschaft angeboten werden, stammen weiter aus regionaler Produktion. Die Genossenschaft hat mit der Floralia Gartenbau eG in Cottbus einen Kooperationsvertrag geschlossen. Nun kommen die Pflanzen aus der Lausitzhauptstadt.

Ihre sieben Märkte dagegen stärkt die Genossenschaft mit insgesamt 76 Mitarbeitern. Im vergangenen Jahr gab es Sanierungen und Erweiterungen in Storkow. „Das haben unsere Kunden sehr gut angenommen“, sagt Wagner. Aktuell entsteht in Müllrose ein Verkaufsgewächshaus. Mitte September wird dort Eröffnung sein. Die Verkaufsfläche wächst dann um 600 auf 1280 Quadratmeter. Investiert wird auch in den Markt in Müncheberg. „Das ist für uns ein sehr interessanter Standort, weil es bei 7000 Einwohnern im Einzugsgebiet im Umkreis von 15 Kilometern keinen weiteren Baumarkt gibt“, so der Vorstandsvorsitzende. Nach den laufenden Bauarbeiten wird auch der Müncheberger Markt 300 Quadratmeter Fläche mehr haben. Getrennt hat sich die Genossenschaft dagegen wieder vom Standort Guben. Dort, so Wagner, mache sich die Grenzlage klar bemerkbar. Viele Käufer gingen nach Polen. Auch für das kommende Jahr hat die Genossenschaft Pläne. Dann sind Investitionen in den Beeskower Markt geplant.

Außerdem hält man an den anderen Geschäftsfeldern fest. Auf dem Raiffeisen-Firmengelände in Beeskow, Am Bahnhof 11, gibt es eine typenoffene KfZ-Werkstatt mit Waschstraße, die Genossenschaft handelt mit Strom, Erdgas und Heizöl, liefert den Brennstoff mit drei Tankzügen auch aus. Man findet die grünen Fahrzeuge auf Baustellen, wo sie Schüttgüter anliefern.

Nicht zuletzt ist die Raiffeisengenossenschaft, zu der als Mitglieder rund 50 landwirtschaftliche Betriebe und viele Privatpersonen gehören, als Lohnunternehmen in der Landwirtschaft tätig. Im Auftrag der Landwirte streuen die Mitarbeiter Dünger und Kalk, mähen Wiesen und häckseln Mais. Außerdem bringen sie Pflanzenschutzmittel auf die Felder. GPS-gesteuert sind die Spritzen, die eine Arbeitsbreite von bis zu 30 Metern haben, unterwegs. Sie verfügen über intelligente Systeme, die verhindern, dass Flächen doppelt bearbeitet werden. „Durch unsere moderne Technik und das geschulte Personal verfügen wir in diesem Bereich über eine hohe Schlagkraft“, sagt Wagner mit Stolz. Das ist effektiver, als wenn sich die Unternehmen die teure Technik auf den Hof stellen und vielleicht nur ein paar Wochen im Jahr nutzen können.

Wie es mit dem Gelände der bisherigen Gärtnerei weitergeht, ist offen, so Wagner. Man sei in ersten Gesprächen. Wenn jemand mit einem Kaufangebot komme, um die Gärtnerei weiter zu betreiben, könne man darüber sprechen. Verpachten will die Genossenschaft die alten Häuser aber nicht. Dann lieber abreißen und etwas ganz Neues beginnen.